Autovelox nel Lazio, le postazioni attive fino a domenica 14 gennaio 2024

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto controllo.

Inoltre la presenza degli autovelox va segnalata con un cartello o un pannello luminoso. L'elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Ci occuperemo in particolare dei servizi di rilevamento della velocità nella regione Lazio, validi fino a domenica 14 gennaio 2024. Bisogna sempre avvertire della presenza di un controllo elettronico della velocità, se no, la multa è nulla.

Sistemi di misurazione della velocità

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

Sistemi di misurazione della velocità media

La Polizia Stradale utilizza anche sistemi complessi per il controllo della velocità media sulle autostrade. (Sistema Tutor)

Autovelox nel Lazio – le nuove postazioni

Validità da lunedì 8 gennaio 2024 a domenica 14 gennaio 2024

09/01/2024

Strada Statale SS / SS 148 Sabaudia, tratto in provincia di Latina;

13/01/2024

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia, tratto in provincia di Roma;

14/01/2024

Autostrada A / 24 (tratto GRA/Castel Madama), in provincia di Roma.

(Fonte: Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale)

