Saldi a Roma, Associazione Botteghe Romane: “Aprire i varchi della Ztl ogni sabato”

"Chiediamo a gran voce che il sindaco di Roma e la Giunta capitolina intervengano affinché, durante l'intero periodo dei saldi invernali appena cominciati, ogni sabato i varchi della Ztl A1 centro storico siano aperti". Lo dichiara il presidente della Associazione Botteghe Romane Enrico Corcos a nome di tutti i suoi soci, sia le Botteghe Storiche sia quelli con Marchio di Qualità "Locali Tipici della Tradizione Romanesca".

"Purtroppo – prosegue Corcos – i saldi sono iniziati con qualche difficoltà, a causa del maltempo ma soprattutto a causa della difficoltà che i cittadini riscontrano nello spostarsi e nel raggiungere la zona del centro storico. Tutto questo non fa che danneggiare le botteghe, storiche e non, presenti in questa zona di Roma, per le quali il periodo dei saldi costituisce un momento cruciale".

"Per questo l'Associazione Botteghe Romane, che presiedo, vuole sensibilizzare il sindaco Gualtieri sull'importanza di queste attività storiche, che devono essere tutelate e valorizzate.

È giusto che resti confermata la domenica ecologica, nel pieno rispetto della situazione climatica, tuttavia l'obiettivo primario deve essere quello di favorire lo sviluppo del commercio romano" conclude Enrico Corcos, Presidente dell'Associazione Botteghe Romane.

