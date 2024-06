Autovelox nel Lazio, postazioni attive fino a domenica 9 giugno 2024

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante ribadire l’importanza fondamentale di tenere la velocità sotto controllo.

L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente.

Sono previste nuove postazioni mobili per il rilevamento della velocità su alcune strade in provincia di Latina e su certi tratti autostradali in provincia di Roma.

In particolare è stato programmato il rilevamento della velocità tramite telelaser mobile. I controlli della Polizia Stradale saranno attivi nel Lazio a partire da lunedì 3 giugno 2024. Grande attenzione innanzitutto nei confronti della Strada Statale 4 via Salaria in provincia di Rieti, della Strada Statale 675 Umbro Laziale, nel tratto in provincia di Viterbo, del tratto romano dell’Autostrada A24 e dell’Autostrada A12.

Controlli sull’autostrada A24

Ricordiamo che in questo tratto urbano, che dalla tangenziale Est di Roma arriva fino all’autostrada A90 (Grande Raccordo Anulare) sono presenti diversi svincoli verso varie arterie della Capitale. E’ questo un collegamento importante, che presenta una grande presenza e circolazione di automobili. Un tratto, spesso e volentieri teatro di numerosi incidenti. I controlli per il rilevamento della velocità su questo tratto saranno effettuati domenica 9 giugno.

Strada Regionale 630 Ausonia

L’ex Strada Statale 630 si snoda tra la provincia di Frosinone e quella di Latina. Ha origine nel comune di Cassino dalla ex strada statale 6 Via Casilina, ricevendo dopo poche centinaia di metri la SSV Sora-A1. Continua in direzione sud, superando in sottopassaggio l’A1, costeggiando in sequenza le località di Pignataro Interamna, San Giorgio a Liri, Esperia, Castelnuovo Parano e Ausonia nella provincia di Frosinone. Sconfina quindi nella provincia di Latina dove, superata Spigno Saturnia, termina innestandosi sulla strada statale 7 Via Appia a pochi chilometri da Formia.

Postazioni Autovelox nel Lazio fino al 9 giugno

03/06/2024

Strada Statale SS / 4 Salaria Ri;

05/06/2024

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale Vt;

06/06/2024

Strada Statale SS / 630 Ausonia Lt;

08/06/2024

Strada Regionale SR / 6 Casilina Fr;

09/06/2024

Autostrada A /A12 Ladispoli-Roma Rm;

A /A24 Tivoli – A Gra Rm.