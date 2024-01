Baby gang in azione a Roma, calci e pugni ai poliziotti: tra gli aggressori una 13enne

“Quanto accaduto a Roma in Piazza dei Mirti nel quartiere Centocelle la scorsa sera, è davvero vergognoso. Una baby gang si è scagliata contro i colleghi del reparto mobile colpendoli con calci e pugni. La cosa più assurda è che tra gli aggressori c’era anche una ragazzina di soli 13 anni”. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

A dichiararlo è Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

"La cultura dell'antipolizia è sempre più dilagante – commenta Conestà – giovanissimi che crescono con l'odio verso le forze dell'ordine e le istituzioni che rappresentano. Queste condotte – spiega – sono gravissime. Della banda sono stati identificati in 5 e sono stati denunciati, meno la 13enne che per via dell'età non è imputabile. Ci auguriamo che scuole e famiglie intervengano sulle condotte di questi giovani, spiegando loro che chi usa violenza contro una divisa, usa violenza contro lo Stato".

© Riproduzione riservata