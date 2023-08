Balcone alla francese: come rendere elegante il tuo balcone a Roma

Il balcone alla francese si riconosce per la sua eleganza ed è quindi una tipologia di balcone che ha un bell’effetto su chi lo osserva ed è perfetto per le grandi città o i borghi. In una città come Roma, frequentatissima, soprattutto da turisti, realizzare un balcone alla francese può dare ancora più lustro alle piazze e alle strade, già meravigliose di suo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ci sono diversi trucchi per trasformare il tuo balcone in un’area ben curata e sosfisticata rispettando lo stile francese e, grazie alle agevolazioni fiscali, puoi anche sistemare questa zona ricevendo il 36% di rimborso delle spese su un tetto di 5,000 euro, grazie al bonus verde 2023 .

Scopriamo insieme quali sono i consigli per rendere elegante il tuo balcone a Roma.

Come si realizza un balcone alla francese

Il balcone alla francese si caratterizza per la presenza di una finestra quasi completamente vetrata e da un piccolo spazio esterno impreziosito con una ringhiera in ferro battuto, spesso lavorata con trame. In un contesto esclusivo come quello di Roma, soprattutto se il balcone affaccia su una piazza o su una parte del centro storico ha un forte impatto visivo.

Lo spazio esterno può essere arredato con diversi elementi per personalizzarlo. Se la vetrata causa l’ingresso di troppa luce e ti vuoi dotare di un sistema di protezione efficace, puoi valutare per la finestra l’installazione o la manutenzione di avvolgibili a Roma, tenendo conto che il sistema di protezione dei vetri non deve discostarsi nello stile da quello del balcone ed essere il meno invasivo possibile.

Nella personalizzazione del balcone alla francese si può fare riferimento a due tipologie di balconi:

balcone tradizionale: tutto lo spazio viene occupato dalla vetrata e la recinzione in ferro battuto la circonda;

tutto lo spazio viene occupato dalla vetrata e la recinzione in ferro battuto la circonda; balcone moderno: ha una recinzione semplice e ha un piccolo spazio esterno sul quale si può uscire per godersi il panorama.

Balcone alla francese: i materiali

Come già anticipato, per il balcone alla francese è fondamentale inserire la ringhiera in ferro battuto, possibilmente lavorata con trame floreali o vegetali. Se sei più orientato ad uno stile moderno puoi richiedere dei motivi geometrici o delle forme lineari.

La vetrata del balcone può essere in vetro colorato, perché mette ancora di più in evidenza il balcone stesso, anche se il colore va scelto in base all’abbinamento con l’abitazione. Se necessiti di maggior privacy, puoi aggiungere delle tende o delle persiane, che possono essere in diversi materiali in base allo stile dell’abitazione.



Quali sono i vantaggi di un balcone alla francese

Il balcone alla francese ha sicuramente un grande valore estetico e di design. È infatti la soluzione più adottata al mondo per i palazzi, soprattutto quelli storici. La finestra con la grande vetrata favorisce l’ingresso della luce e la circolazione dell’aria e permette di avere un’ampia vista verso l’esterno. Se la tua casa è in centro storico a Roma, questo è un aspetto molto importante. Lo spazio del balcone, oltre ad essere utilizzato per affacciarsi può essere anche l’area da adibire a zona verde della casa. Si possono infatti collocare delle splendide piante da esterno oppure inserire dei fiori per dare ancora più colore, soprattutto in primavera ed estate.

