Come proteggere la tua moto dai furti

Se la sicurezza in moto è fondamentale, la sicurezza della moto è un tema che desta altrettanta preoccupazione nei motociclisti. Il rischio di furto, ad esempio, è sempre presente, ma ci sono misure che i proprietari possono adottare per proteggere il proprio veicolo: custodire la propria moto in box privati sicuri, dotarsi di sistemi di sicurezza meccanici come catene e blocca disco, non lasciarla incustodita.

Queste attenzioni possono aiutare o prevenire, ma una volta che il furto è avvenuto, l’unica garanzia è aver stipulato un’assicurazione moto con tutte le coperture del caso, come ad esempio la copertura accessoria furto e incendio.

Dotarsi di un’assicurazione contro il furto moto significa poter beneficiare di un ulteriore livello di sicurezza contro i rischi di furto, totale o parziale, e i danni provocati da incendi. In caso di furto o tentato furto, infatti, l’assicurazione coprirà il valore della moto secondo le condizioni stabilite nel contratto. Questo tipo di garanzia può rappresentare una scelta preziosa per i motociclisti, soprattutto se si considera la possibilità di incorrere in eventi imprevisti.

Per essere sicuri che l'assicurazione moto sia però un alleato valido bisogna affidarsi sempre solo a compagnie serie e competenti: professionisti del settore che tramite l'assistenza e la rapidità nella gestione delle pratiche possano realmente supportare il malcapitato motocilista nel momento del bisogno.

Allianz Direct, ad esempio, è una compagnia assicurativa online rinomata per la sua convenienza e trasparenza e, quando si tratta di proteggere la propria moto, offre diverse ragioni per essere considerata una scelta sicura e conveniente:

Possibilità di inserire la garanzia accessoria Furto e Incendio nella polizza moto, aumentando la protezione del veicolo e offrendo maggiore tranquillità al proprietario;

Processo di stipula dell’assicurazione moto facile e veloce: gli utenti possono ottenere preventivi personalizzati e gestire la polizza comodamente dal proprio dispositivo in pochissimi minuti e senza dover attendere appuntamenti in filiale o lunghe attese telefoniche;

Coperture Personalizzate: Allianz Direct offre diverse opzioni per personalizzare la propria polizza moto, consentendo ai clienti di scegliere le coperture più adatte alle proprie esigenze, anche in base all’utilizzo che si fa del mezzo;

C’è chi potrebbe obiettare che tutte le compagnie online offrono gli stessi tipi di vantaggi, pensiamo, ad esempio, a Genertel, Prima Assicurazioni o Zurich Connect: se è vero che i servizi sono simili e i prezzi fortemente concorrenziali tra loro, bisogna però anche considerare che alcune compagnie sono meno rapide nella gestione delle pratiche, altre non vantano un’assistenza disponibile e pronta a risolvere ogni problema velocemente e, soprattutto che spesso le differenze chiave risiedono nei pacchetti, nei prezzi e nel livello di personalizzazione delle coperture offerte.

In conclusione, se proteggere la moto dai furti è essenziale per la tranquillità, valutare di inserire la garanzia accessoria furto e incendio offre un’ulteriore sicurezza contro eventi imprevisti. Farlo con Allianz Direct, infine, si rivela una scelta conveniente grazie soprattutto alla praticità di gestire comodamente online le pratiche, dalla richiesta di preventivo all’inserimento di modulistica di ogni genere, e di personalizzare quanto più possibile l’assicurazione moto in base alle proprie esigenze.

Fare un preventivo online è facile e veloce e vale davvero la pena richiederlo per sottoscrivere una polizza sicura e conveniente!

© Riproduzione riservata