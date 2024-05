Bando di concorso, richiesti quasi 2mila posti: non ti serve la laurea | Contratto a tempo indeterminato

Preparati per il nuovo bando di concorso, e dai finalmente una svolta definitiva alla tua vita professionale e alla tua carriera.

Scopri subito quali sono le opportunità messe a disposizione dallo stato e verifica se nei prossimi mesi potrai entrare a far parte delle risorse impegnate nel settore pubblico, in quello delle PA, e quali sono le figure per le quali è stata indetta la selezione.

L’Ispettorato del lavoro nazionale cerca quasi 2000 nuovi candidati, vediamo quali saranno le posizioni aperte e come fare a candidarsi.

Ecco le competenze richieste, i titoli di studio, le materie d’esame e tutte le informazioni utili che attengono alla nuova possibilità lavorativa con contratto a tempo indeterminato in Italia.

Bando di concorso, le nuove opportunità lavorative nel settore pubblico

Da tanto tempo si parla in Italia di disoccupazione alle stelle, con un tasso di occupazione dei giovani, soprattutto del Sud, che nei mesi passato ha toccato i minimi storici. Per capire la gravità del fenomeno basta considerare che attualmente il tasso di disoccupazione totale è del 7,2% e quello giovanile al 20,1%. Per fortuna però, accanto a questo infausto scenario, si affacciano per molti anche tante possibilità di impiego nel settore pubblico e delle PA.

Per gli anni 2024, 2025 e 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INL, infatti, ha previsto tutta una serie di nuovi concorsi pubblici, che saranno volti al reclutamento di risorse con diversi titoli di studio. Non si tratterà dunque di opportunità che solo chi ha una laurea può cogliere, ma anche chi ha conseguito il diploma potrà candidarsi, e presentarsi alle selezioni, se in possesso dei requisiti richiesti. Scopriamo dunque quali saranno le possibilità per partecipare a un concorso pubblico in Italia.

Le figure e le competenze richieste

I nuovi concorsi dell’Ispettorato Nazionale del lavoro saranno indetti in base alle direttive del Decreto PNRR 2024, e avranno lo scopo di assumere 250 candidati come Ispettori del lavoro, e altre 1.584 risorse, in base al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell’ente. Questo vuol dire che ben presto, tramite concorso pubblico, si libereranno oltre 1.800 posizioni in totale: un’imperdibile opportunità per dare finalmente una svolta alla propria vita lavorativa, e alla propria carriera.

Per i candidati sarà possibile svolgere solo una prova scritta per le procedure concorsuali, così come previsto dal vigente Decreto PA 2023 convertito in Legge. Ora dunque non resta che attendere la pubblicazione dei bandi di concorso veri e propri, che, come sempre avverrà tramite l’uscita sulla Gazzetta Ufficiale, dove saranno rese note le materie d’esame, i criteri e le modalità di selezione, e le date del concorso pubblico.