Barbara d’Urso, l’avete mai vista senza trucco? Qui come mamma l’ha fatta, dice addio a tutti i filtri

Dopo il clamoroso addio a Mediaset Barbara d’Urso è sempre più attiva sui social dove è molto seguita. L’ultimo scatto fa impazzire tutti

La ferita è quasi certamente ancora aperta. Anche perché nessuno, figuriamoci la diretta interessata, era a conoscenza del clamoroso ribaltone nei palinsesti di Mediaset deciso in prima persona dal presidente Pier Silvio Berlusconi. Una rivoluzione che ha colpito duramente soprattutto lei, Barbara d’Urso.

La conduttrice partenopea dopo quindici anni consecutivi alla guida di ‘Pomeriggio Cinque‘, lo storico talk show pomeridiano in onda su Canale 5, quello che in un certo senso era diventata una sua creatura, ha ricevuto il benservito in un batter d’occhio.

Di punto in bianco si è così ritrovata esclusa dalla programmazione dell’azienda televisiva fondata da Silvio Berlusconi. Proprio lei, che i maligni avevano soprannominato ‘Lady Cologno‘, è stata di fatto mandata via senza una spiegazione.

Barbara d’Urso però invece di perdersi d’animo e di trascorrere le sue giornate nutrendosi di rabbia e frustrazione ha approfittato dell’anno forzatamente sabbatico per dedicarsi ad altre attività che a causa del lavoro aveva per forza di cose trascurato.

Barbara d’Urso, nessuna delusione: i fan la adorano sempre di più

Ad esempio ha aumentato di molto la sua presenza sui social: i suoi profili personali vengono regolarmente presi d’assalto da milioni di followers che si esaltano ad interagire con lei quasi tutti i giorni. In particolare su Instagram dove la d’Urso pubblica scatti e messaggi legati alla sua vita quotidiana.

Per ciò che riguarda un suo ritorno sul piccolo schermo, finora non si sono verificate le condizioni perché questo avvenga. I suoi fan attendono con ansia notizie in merito, sperando di poter ricevere prima o poi la tanto attesa novità.

Barbara d’Urso è una delle regine dei social: gli scatti mandano tutti in visibilio

La d’Urso però non sembra farne una malattia, tutt’altro. “Mi chiedono tutti se la Tv mi manca. Un po’, ma non è certamente una tragedia. Sto approfittando questo periodo di riposo per dedicarmi ad altro“. E in questo ‘altro’ è compresa la pubblicazione di messaggi e foto a getto continuo.

Proprio a tal proposito uno degli ultimi scatti ha mandato in visibilio i followers. La conduttrice si mostra ai suoi fan senza filtri né alcun velo di make up: una foto cosiddetta al naturale che ha scatenato l’entusiasmo di tutti.