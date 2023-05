Barbara, “Maestra in azione”, alla Biblioteca Casanatense: soluzioni per essere inclusivi

Come è possibile essere inclusivi è la testimonianza e la proposta di Barbara Riccardi, l’eroina della saga “Maestra in azione”, romana, finalista nel 2016 al Global Teacher Prize, il Nobel degli insegnanti. È ideatrice di GiochImparando, Counselor della Gestalt e Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, è stata invitata alla trasmissione Uno Mattina in Famiglia su RAI 1, e in molte altre trasmissioni di diverse reti televisive e ad eventi culturali anche internazionali per far conoscere GiochImparando, un metodo basato sulla relazione, per una società e una scuola inclusiva dove le diversità sono risorse.

La saga “Maestra in azione” è pubblicata da Anicia, casa editrice di libri pedagogici per insegnanti e genitori e di libri illustrati per bambini e ragazzi. L’episodio Scarabocchi in fuga è illustrato da un suo ex alunno, Francesco Nardi. L’eroina, in questa avventura, salva Kevin, un bambino emarginato in classe, deriso dai compagni ma con un grandissimo talento.

Quell’episodio è ora un’opportunità formativa esperienziale INCLUSIVA, per le insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria e per i genitori. L’appuntamento è per Mercoledì 24 maggio, ore 16,30 alla Biblioteca Casanatense, in Via di S. Ignazio, 52, a Roma.

Durante l’incontro i partecipanti avranno modo di scoprire alcune forme che può prendere un’esperienza inclusiva: una testimonianza formativa attraverso un libro illustrato che diventa ebook e anche audiolibro. I presenti potranno anche sperimentare un percorso interattivo sensoriale “toccando con mano” le tavole tattili delle illustrazioni del libro Scarabocchi in fuga realizzate dai professionisti del S. Alessio (Azienda di Servizi alla Persona Sant’Alessio Margherita di Savoia).

Barbara Riccardi e Francesco Nardi presenteranno alcune attività laboratoriali e strumenti inclusivi.

Alla fine dell’incontro i partecipanti, anche da remoto, potranno fare domande.

In apertura il benvenuto di una rappresentanza della Blind International Orchestra, talentuosa formazione di musicisti ipovedenti con il direttore Alfredo Santoloci, docente del conservatorio Santa Cecilia.

Metodologia e modalità di svolgimento

L’incontro formativo gratuito si svolgerà in presenza e/o in diretta webinar.

In presenza: presso la Biblioteca Casanatense – Via di S. Ignazio, 52 – 00186 Roma

presso la Biblioteca Casanatense – Via di S. Ignazio, 52 – 00186 Roma In diretta webinar (per coloro che non potranno partecipare in presenza): è prevista la diretta online tramite webinar con prenotazione seguita dall’invio del link per il collegamento, con la possibilità di fare domande in chat al fine di favorire momenti di scambio e di confronto.

Programma degli interventi

Saluti istituzionali:

Cristiana Aresti Direttrice della biblioteca Casanatense

Introduce:

Lucia Marchi Direttrice della collana il “Sextante Casanatense”

Moderatrice:

Valentina Santarpia, giornalista del Corriere della sera

Relatori:

Marina Petrucci, Delegato dell’Azienda di Servizi alla Persona Sant’Alessio Margherita di Savoia, Responsabile Integrazione Progetti Rieti-Monterotondo ASP S. Alessio MdS “Eventi e Progetti speciali”, referente del gruppo di lavoro che realizza Integrazione Progetti , presente fra i partecipanti.

Delegato dell’Azienda di Servizi alla Persona Sant’Alessio Margherita di Savoia, Responsabile Integrazione Progetti Rieti-Monterotondo ASP S. Alessio MdS “Eventi e Progetti speciali”, che realizza presente fra i partecipanti. Tillo Nocera, avvocato e rappresentante FISH.

avvocato e rappresentante FISH. Raffaele Ciambrone, prof. di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di Pisa Scienze formazione primaria.

prof. di Didattica e Pedagogia Speciale dell’Università di Pisa Scienze formazione primaria. Mauro Bellisomo, fondatore della Casa Editrice Anicia.

fondatore della Casa Editrice Anicia. Barbara Riccardi, pedagogista, insegnante, formatrice, Ambasciatrice del Global Teacher Prize, counselor Gestalt, ideatrice di GiochImparando e autrice della saga Barbara Maestra in Azione.

pedagogista, insegnante, formatrice, Ambasciatrice del Global Teacher Prize, counselor Gestalt, ideatrice di GiochImparando e autrice della saga Barbara Maestra in Azione. Francesco Nardi, illustratore e caricaturista iscritto all’accademia d’arte di Roma.

Partecipano:

La rappresentanza della Blind International Orchestra che seguirà la Sonata di Mozart K545 e

l’Ave Maria di Gounod, con il direttore Alfredo Santoloci , docente del Conservatorio Santa Cecilia e i musicisti: Matteo Mazzone , pianoforte; Rakhilya Kumarova , flauto; Dario Fagiolo al sax;

Leo Caporuscio, assolo alla batteria.

che seguirà la Sonata di Mozart K545 e l’Ave Maria di Gounod, con il direttore , docente del Conservatorio Santa Cecilia e i musicisti: , pianoforte; , flauto; al sax; assolo alla batteria. Gruppo di lavoro Integrazione Progetti dell’ASP S. Alessio MdS: Gioia Rafanelli , Responsabile Boccea-Bracciano, “Accessibilità museale”; Laura Pompa Responsabile Castelli Romani, “illustratrice tattile”; Alessandro Napoli , dell’UO Comunicazione; “ Sonia Gioia Responsabile tecnica “audiolibri”.

, Responsabile Boccea-Bracciano, “Accessibilità museale”; Responsabile Castelli Romani, “illustratrice tattile”; , dell’UO Comunicazione; “ Responsabile tecnica “audiolibri”. Francesca Antonelli, attrice, voce dell’audiolibro “Scarabocchi in fuga”, leggerà un brano del libro.

Invitati:

Rappresentanti del MIM , Ministero dell’Istruzione e del Merito.

, Ministero dell’Istruzione e del Merito. Rappresentanti della stampa.

Mercoledì 24 maggio, ore 16,30 alla Biblioteca Casanatense, in Via di S. Ignazio, 52, Roma

© Riproduzione riservata