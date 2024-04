La Roma guadagna un punto importantissimo, contro il Napoli, per la rincorsa ad un posto in Champions League. 2-2 il risultato finale

Primo tempo dominato dal Napoli, che con Osimhen in varie occasioni e con Anguissa sfiora il vantaggio, senza trovare mai la stoccata giusta, anche per merito di un bravissimo Svilar. La ripresa si apre con la Roma che passa in vantaggio con Dybala su calcio di rigore, decretato per un fallo netto di Juan Jesus su Azmoun. Il Napoli non si disunisce e pochi minuti dopo trova il pareggio con un tiro di Oliveira deviato da Kristensen che beffa Svilar. Poi il Napoli la ribalta con Osimhen, che trasforma un calcio di rigore decretato, dopo revisione al VAR, per fallo di Renato Sanches su Kvaratshelia. La Roma, mai doma , la pareggia con Abraham a pochi minuti dal 90’. Con questo pareggio i ragazzi di De Rossi si avvicina al quarto posto occupato dal Bologna, mentre il Napoli deve mangiarsi le mani per una gara giocata benissimo e in cui ha raccolto meno di quello che meritava.

Primo Tempo

La prima occasione pericolosa la crea al sesto minuto la Roma, Pellegrini colpisce di testa da corner su sponda di Mancini, palla di poco sopra la traversa. La risposta del Napoli non si fa aspettare e un minuto dopo bella imbucata per Osimhen in area, bravo Ndicka a murare il tiro del nigeriano. Al 10’ è ancora pericoloso Osimhen che, servito da Politano, trova ancora la deviazione di Ndicka in calcio d’angolo.

Al 18’ bella azione solitaria di Osimhen che arriva alla conclusione dal limite dell’area di rigore, ma il suo tiro arriva debole tra le braccia di Svilar. Un minuto dopo ancora Politano si veste da assistman e serve in area Di Lorenzo, il capitano azzurro viene bloccato in angolo da Svilar. Di nuovo il Napoli pericoloso al 28’ con Di Lorenzo che dalla destra serve al centro dell’area Osimhen, che stoppa e cerca il tiro, ancora Ndicka si frappone tra il nigeriano e la porta respingendo la conclusione.

Al minuto 30 ancora il 9 azzurro dalla destra entra nel in area e calcia, Svilar respinge la botta. Bella spizzata di testa di Osimhen a centrocampo al 36’ che libera Anguissa, che si lancia tutto solo verso l’area giallorossa, ma a tu per tu con Svilar, calcia fuori. Al minuto 38 ci prova Kvaratshelia con una botta dal limite, la palla deviata, finisce in calcio d’angolo. Ancora il georgiano ci prova al 40’ con un tiro a giro dalla sinistra, bravo Svilar a deviare in angolo. Sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Kvaratshelia, colpo di testa di Di Lorenzo, palla che finisce a centimetri dal palo. Dopo un solo minuto di recupero l’arbitro decreta la fine del primo tempo, sul risultato di zero a zero.

Secondo Tempo

Dopo un’occasione di El Shaarawy al 50’, che calcia fuori da buona posizione, la risposta del Napoli è affidata a Osimhen che serve Politano, ma il mancino calcia dal limite, e palla che finisce altissima. Partenopei pericolosi al 58’ con Politano che serve Politano in area Lobokta che prova il pallonetto sull’uscita di Svilar, Mancini anticipa Kvaratshelia e salva la porta giallorossa.

Un minuto dopo, calcio di rigore per la Roma per fallo di Juan Jesus su Azmoun. Sul dischetto si presenta Dybala che non sbaglia, e porta la Roma in vantaggio. Pareggio del Napoli al 64’ con Oliveira, che dal limite dell’area calcia, pallone che viene deviato da Kristensen e supera con un pallonetto Svilar. Un minuto dopo è Osimhen a mettere paura a Svilar con un colpo di testa che finisce di poco al lato.

Al minuto 67 ci prova Pellegrini dal limite, attento Meret ad allungarsi sulla sua sinistra e deviare la conclusione. Al 74’ bellissima ripartenza di Ngonge che serve Osimhen, il nigeriano brucia in velocità Mancini e calcia, grandissima parata di Svilar che devia in angolo. Al minuto 83 calcio di rigore, dopo revisione al VAR, per il Napoli per un fallo di Renato Sanches su Kvaratshelia, sul dischetto va Osimhen e porta in vantaggio gli azzurri.

Al minuto 88 guizzo di Dybala che prova la botta da fuori area, conclusione della Joya deviata in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo la Roma pareggia con Abraham con un colpo di testa a due passi da Meret, su sponda di N’Dicka. Dopo cinque minuti di recupero la gara finisce con un pareggio, 2-2 il risultato finale

Pagelle

Svilar: 7

Kristensen: 6

Mancini: 6

Ndicka: 6,5

Spinazzola: 6

Bove: 6,5

Cristante: 6

Pellegrini: 6

Dybala: 7

El Shaarawy: 6

Azmoun: 6

Angelino (61’): 5

Abraham (69’): 6

Sanches (69’): 5

Baldanzi (86’): S.V.

