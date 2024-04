Torta soffice con solo 2 ingredienti, quando la metto a tavola finisce subito: la ricetta facilissima e velocissima

Con questi due ingredienti farai una torta buonissima: scoprili subito.

Può capitare a tutti di avere una voglia improvvisa di torta, dolce e morbida, da gustare a colazione o a merenda. Può anche succedere di avere degli ospiti a cena e di non avere avuto il tempo di andare a comprare qualche pasticcino, oppure di venire invitati a casa di qualcuno e di voler portare un pensiero dolce da condividere a fine cena.

In tutti questi casi, sarebbe utile conoscere una ricetta veloce ma molto efficace per preparare una torta gustosa, che piaccia a tutti ed estremamente morbida. Lo sappiamo, solo a leggerlo sembra impossibile creare un dolce con soli due ingredienti!

In realtà è possibile e c’è una ricetta davvero unica che, quando l’avrete scoperta, non la mollerete mai più. Bastano due ingredienti e, molto spesso, tutti li abbiamo in casa: anche nel caso in cui dovessimo acquistarli, comunque, costano poco e li si trova in qualsiasi supermercato. Ecco quali sono e come si prepara questo dolce unico!

La torta con soli due ingredienti

Oggi vi proponiamo un dolce gustoso e morbido, che conquisterà tutti immediatamente. Perfetto dalla colazione al dopo cena, per prepararlo è sufficiente avere in casa cinque uova e 300 grammi di cioccolato fondente. Se lo si desidera, si può anche prendere dello zucchero a velo per guarnire il dolce dopo la cottura. Si inizia sciogliendo il cioccolato a bagnomaria e, una volta sciolto, a farlo raffreddare.

Nel frattempo, si separano i tuorli dagli albumi in due ciotole diverse e si montano questi secondi a neve molto ferma. Per farlo consigliamo di usare le fruste elettriche, che rendono il lavoro più comodo e veloce. Si sbattono quindi anche i tuorli fino a quando si ottiene un composto liquido e denso e, a questo punto, si versa il cioccolato fuso e tiepido o freddo nei tuorli, mescolando fino a rendere tutto omogeneo.

La cottura

Una volta unito il cioccolato ai tuorli, si deve aggiungere anche l’albume montato a neve incorporandolo poco alla volta e mescolando il tutto con la spatola, facendo movimenti dal basso verso l’alto. A questo punto si versa il composto in una teglia a cerniera da 22-24 cm, foderata con della carta forno sul fondo: dopo 25 minuti in forno a 180°C la torta sarà pronta. Prima di gustarla, vi consigliamo di lasciarla raffreddare.