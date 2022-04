Barista, barman e bartender: quale professione scegliere

Il bar è proprio quel tipo di locale che occupa un posto speciale nel cuore di tutti gli Italiani. Lo si frequenta a qualsiasi ora, dalle prime luci dell’alba fino a tarda sera, per colazioni, spuntini, merende e aperitivi in compagnia degli amici.

All’interno di un luogo così importante per la socializzazione e la convivialità, ecco che la figura di chi lavora dietro al bancone assume un’importanza particolare. Si sarà capito che stiamo parlando del barista, il professionista che ha la responsabilità di ascoltare e soddisfare le esigenze dei clienti.

È indubbio che, per svolgere al meglio questo mestiere, occorrono impegno, passione e dedizione. Le opportunità di trovare un impiego sono numerose, in particolar modo in una città piena di vita come Roma, con la sua ampia scelta di bar, locali e ristoranti aperti fino a notte fonda.

Giovani alle prime armi e professionisti con maggiore o minore esperienza possono consultare il sito camerieri.it per trovare offerte di lavoro barista a Roma. La piattaforma, gestita dall’agenzia digitale per il lavoro Jobtech, è infatti un vero e proprio punto di riferimento per il settore Ho.Re.Ca. (acronimo che sta per Hotellerie, Restaurant e Cafè e che indica, più in generale, il settore dell’industria alberghiera e della ristorazione).

Per chi sta iniziando ad approcciarsi professionalmente al mondo dei bar, sarà opportuno fare una precisazione tra il lavoro di barista, barman (o barlady) e bartender. Il barista svolge prevalentemente un servizio diurno, essendo la figura dedicata ai servizi di caffetteria e alla preparazione/somministrazione di bibite, cibi e bevande calde.

Barman e barlady si occupano invece di preparare e servire drink e cocktail, dedicando maggiore attenzione alla presentazione e alla miscelazione delle bevande. Di conseguenza, il loro lavoro si svolgerà prevalentemente nelle ore serali o notturne. Con il termine bartender, per finire, si fa invece riferimento a un barman specializzato in tecniche acrobatiche, capace di preparare velocemente anche più cocktail nello stesso momento. I professionisti con queste abilità sono spesso molto ricercati per lavorare presso i pub o i bar delle discoteche e delle navi da crociera.

In ogni caso, qualunque sia la tipologia di servizio offerto, sarà fondamentale acquisire alcune tecniche e competenze di base. I possibili sbocchi lavorativi, come si diceva in apertura, non mancano.

