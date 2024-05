Biglietti aerei, in questo modo te li assicuri a poco prezzo: un trucchetto che conoscono solo gli addetti al lavoro

Il metodo per riuscire a trovare biglietti aerei economici e solo uno, lo hanno svelato gli esperti del settore.

Scopri come fare e comincia a risparmiare tanti soldi sull’acquisto dei posti sui voli. Le compagnie aree non vogliono che si sappia, ma gli addetti ai lavori hanno alzato il sipario.

Il modo per partire senza spendere una fortuna esiste davvero. Ecco come fare ad accaparrarsi i biglietti aerei low cost, anche nelle date più gettonate, che in genere sono sold out.

I biglietti aerei che costano poco in genere sono una chimera, ma con le dritte di chi se ne intende puoi tranquillamente approfittare e trovarli anche tu. Questo trucchetto non lo conoscono neppure le hostess e gli steward di volo.

Biglietti aerei, il trucco dell’esperta per spendere molto meno

Trovare biglietti aerei economici sembra sempre più complicato, specialmente da quando il costo del carburante è schizzato alle stelle e da quando l’era del last minute è finita. Le date calde, quelle in cui la maggior parte degli italiani, e più in generale degli europei va in ferie, rappresentano ormai giorni in cui prendere un aereo è un lusso, nonostante il tentativo di prenotare con largo anticipo.

Non basta più pianificare la partenza mesi prima, i biglietti aerei che costano poco sono un sogno. Per fortuna però, con i consigli dei veri esperti, si può riuscire a prenotare online, e non solo, i biglietti aerei senza prosciugare il conto corrente bancario. Vediamo come si fa.

Come fare a trovare i posti in aereo nelle date più gettonate senza spendere un patrimonio

La Tik Toker Ivy, attraverso il suo canale video Ivyprofun, ha condiviso un filmato che spiega come fare a prenotare i viaggi in aereo senza restare al verde. L’influencer ha raccomandato di non utilizzare le piattaforme di intermediari, quelle che paragonano i prezzi e le tratte di diverse compagnie aeree, ma di fare acquisti online solo sulle piattaforme web ufficiali delle singole compagnie di volo.

Inoltre, l’altro metodo infallibile per risparmiare un sacco di soldi sui biglietti aerei, a cui di certo non hai mai pensato prima d’ora, è comprarli direttamente al desk dell’aeroporto. Ebbene sì, in barba alle tendenze odierne, che ci vogliono tutti digital e iper connessi, pare proprio che recarsi fisicamente al front office dell’aeroporto serva ad assicurare tariffe molto più vantaggiose. Chiaramente questo secondo trucco può essere messo in pratica facilmente da chi vive in una grande città, servita da uno o più aeroporti.