Portafoglio vuoto ma voglia di mare: in queste date paghi una miseria | Vacanze di lusso alla portata di tutti

Smettila di impazzire confrontando i prezzi dei voli e degli hotel: vai in vacanza in una di queste mete bellissime ma economiche.

Se, come la maggior parte delle persone, hai le ferie nel periodo di alta stagione, allora di certo ora starai facendo i conti con i prezzi folli di alcune mete, che nelle date più calde del calendario, a luglio e ad agosto diventano davvero costi da capogiro.

Scopri quali sono i luoghi perfetti, sia in Italia che all’estero, per una vacanza che non costa un occhio della fronte ma che è ugualmente capace di offrire esperienze da sogno.

Ecco dove ti conviene andare in vacanza quest’estate per scoprire paesaggi e posti nuovi, lontano dalle località balneari affollate, esose e mainstream dove si dirigeranno tutti. Potrai partire senza restare al verde.

Vacanza, dove andare in Italia in alta stagione

Dal momento che trovare una soluzione per una vacanza low cost in alta stagione sembra sempre più complicato, abbiamo pensato di riportare una lista di possibili mete, lontano dai sentieri battuti, e dalle location mainstream. Curiosando tra queste alternative di certo sarà possibile riuscire a prenotare una visita in un posto bello e meno caro delle solite località balneari che tra luglio e agosto diventano inavvicinabili.

Un campeggio pet friendly a Capalbio, nel Lazio. Qui si può godere del relax in compagnia dei propri amici a quattro zampe prenotando un posto in tenda o un bungalow.

Una vacanza al mare divertente a Grado, in Friuli Venezia Giulia. Per chi ama la sabbia dorata e il mare ma non vuole trascorrere l’intera vacanza sdraiato su un lettino, questo è il posto perfetto perché offre tante possibilità di praticare sport d’acqua e un calendario fittissimo di eventi di ogni tipo.

Una fuga green in Pila, Val d’Aosta. Qui è possibile fare trekking, andare in bici, perdersi tra la natura incontaminata delle montagne evitando i prezzi elevati del resto dell’anno, quando le piste innevate attirano orde di sciatori.

Le mete da scegliere per un viaggio all’estero

Non solo nel Bel Paese, ma anche oltre i nostri confini, è possibile vivere un’esperienza indimenticabile senza prosciugare il conto corrente, all’insegna della scoperta e dell’originalità.

Grecia. Icaria, Angistri, e Naxos sono alcune delle isole greche più economiche, che non hanno nulla da invidiare ale blasonate Santorini, e Mykonos in quanto a mare blu, clima perfetto e cibo buonissimo.

Un tour di Estonia, Lettonia e Lituania per visitare Vilnius, Riga e Tallinn patrimonio dell’Unesco, e lasciarsi stupire dalla bellezza delle Repubbliche Baltiche.





Con i bambini a Legoland. Questo parco divertimenti in Germania, a tema LEGO, rappresenta una meta ideale per grandi e piccini perché qui gli iconici mattoncini colorati con i quali tutti hanno dato vita a sogni fatti di costruzioni, diventano realtà.