‘Non sembra nemmeno l’Italia’: ecco il parco più incredibile del Lazio | Uno spettacolo invidiato da tutta Europa

Se vivi nella regione Lazio non puoi non conoscere questo luogo ameno, sembra proprio uscito da una fiaba!

Il posto in questione è così bello che nel 2019 ha vinto il prestigioso premio newyorkese Europe’s Heritage of gardens and gardening.

Chi programma una gita nel cuore dell’Italia dovrebbe far tappa in questo posto magico, che sembra essere stato dipinto da un pittore della corrente impressionista. Tra cascate, ruscelli, castelli del XIII secolo alberi di noce americano, aceri giapponesi, meli ornamentali e faggi gli occhi catturano immagini indimenticabili.

Non perderti questa meraviglia naturale del Lazio, resterai a bocca aperta quando scoprirai la meraviglia che tutt’Europa ci invidia da anni.

Lazio, il giardino inglese di origine medioevale che non puoi non conoscere

Il Lazio è una regione ricchissima di storia, di architettura, di arte ma anche di bellezze naturali. Spiagge e mare, laghi, ville d’epoca romana, oasi naturalistiche e tanto altro rendono il Lazio la meta ideale per un viaggio o una gita fuori porta. Un posto su tutti però merita almeno una visita. Si tratta di un tipico giardino inglese di origine medioevale ma aperto nel 1921, che fa parte di un’antica cittadina, di cui oggi si conservano soltanto alcuni resti, e tra questi c’è proprio il giardino.

Risale a Gelasio Caetani, diplomatico del luogo e la cittadina medievale in questione è Ninfa. Questo posto speciale, rappresenta un vero e proprio tesoro del Lazio e un meraviglioso parco in cui poter riscoprire la magia dei castelli del 1.200, e organizzare visite guidate e splendide passeggiate, immersi nella nella natura.

Lasciati stupire dalla bellezza naturale del Giardino di Ninfa

Stiamo parlando del bellissimo Giardino di Ninfa, che sorge a Cisterna di Latina, in provincia di Latina, tra i comuni di Norma e Sermoneta. Si tratta di un giardino che si estende per ben otto ettari, all’interno del quale si trovano migliaia di piante, corsi d’acqua e cascate, oltre che il fiume Ninfa, che prende il nome dall’omonima città medievale attorno a cui è sorto questo splendido giardino all’inglese.

Il Giardino di Ninfa sicuramente merita almeno una visita dal momento che è pieno di specie animali protette. Intorno al giardino infatti, intorno alla metà degli anni 70 è nata un’oasi WWF allo scopo di proteggere la fauna locale. Inoltre è stato insignito anche del premio Europe’s Heritage of gardens and gardening nel 2018-2019 da parte dell’European Garden Heritage di New York. A circa mezz’ora di auto da Ninfa si può raggiungere anche il Castello Caetani di Sermoneta, risalente al XIII secolo.