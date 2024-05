Bolsena, 2 giugno tradizionale infiorata del Corpus Domini

Torna l’infiorata a Bolsena, pittoresco borgo laziale in provincia di Viterbo. In occasione del Corpus Domini, il 2 giugno, un tappeto di petali colorerà e abbellirà le vie e le piazze del centro storico, che vedranno poi il passaggio dalla solenne processione con il Santissimo Sacramento e la Sacra Pietra. Tra i momenti più emozionanti delle celebrazioni ci sarà la preparazione dei quadri da parte degli infioratori. I lavori inizieranno la domenica mattina presto.

L’intera comunità parteciperà all’allestimento dei quadri, realizzati con fiori di ginestre, fiordalisi, acacia, papaveri, rose, “fojone”, veccia, ortensie, calendule, garofani, margherite, e materiali di origine naturale come semi e foglie di varie tipologie. I colori predominanti in tutte le composizioni sono il giallo, il rosso ed il verde, di rara e preziosa bellezza è anche l’azzurro del fiordaliso.

Vere e proprie opere d’arte che, per qualità artistica e tecnica, sono conosciute e apprezzate in tutt’Italia. L’infiorata a Bolsena è legata all’evento che ha reso celebre la cittadina nel mondo: il miracolo dell’eucarestia ricordato e venerato come il prodigio eucaristico per eccellenza, avvenuto nel 1263 nella basilica di Santa Cristina. Nel 1264, Papa Urbano IV, spinto da questo avvenimento, emanò da Orvieto la “Bolla Transiturus” con la quale estese a tutta la cristianità la festa del Corpus Domini.

Le celebrazioni raggiungeranno il loro culmine il 31 maggio, l‘1 e il 2 giugno. Il 31 maggio, alle 10,30, si terrà la santa messa dell’anziano e del malato; alle 11, all’auditorium comunale verranno inaugurate la mostra e l’infiorata per san Matteo, patrono della Guardia di Finanza; alle 21,30, a piazza Santa Cristina, andrà in scena la Notte Medievale.

Il 1° giugno, alle 19, si svolgerà la messa con l’animazione musicale del Coro della parrocchia di San Michele di Lohr Am Main; alle 22, a piazza Giacomo Matteotti, si esibirà il Gruppo Sbandieratori e Musici della città di Bolsena; alle 23 prenderà il via la Marcia della Fede da Bolsena e Orvieto.

Il 2 giugno, dalla mattina presto inizieranno i preparativi per realizzare l’infiorata; nella Basilica di Santa Cristina si celebreranno le messe alle 8, 10 e 11,30; alle 17 la funzione sarà presieduta dal cardinale Lazzaro You Heung-sik, con l’animazione musicale del Coro polifonico Santissimo Salvatore e Vox Antiqua. Alle 18, avrà luogo la processione con il Santissimo Sacramento e la Sacra Pietra sul tradizionale percorso coperto dall’infiorata.