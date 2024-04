Bolsena, guasto elettrico: famiglia bloccata sulla ruota panoramica

Quella che per una famiglia di quattro persone, originari di Roma e arrivati a Bolsena per turismo, sembrava una tranquilla domenica di aprile, è diventata un momento di grande apprensione.

I quattro, madre padre e due figli di sette e undici anni, erano giunti a Bolsena per una gita fuoriporta quando hanno deciso di salire sulla ruota panoramica, forse per ammirare le bellezze del posto dall’alto.

Un malfunzionamento elettrico, alla base della grande paura per la famiglia. A causa del guasto, infatti, la cabina e la ruota sono rimaste bloccate; impossibile aprire manualmente e scendere dalla cabina sospesa a notevole altezza.

Subito allertati i carabinieri, che hanno coadiuvato l’operazione, con i Vigili del fuoco di Viterbo che hanno raggiunto il posto con l’autoscala per poi salire in soccorso alla famiglia per portarli in salvo.

In seguito alla messa in salvo dei quattro turisti i tecnici sono intervenuti per ripristinare il guasto alla linea elettrica e tutto è tornato alla normalità.