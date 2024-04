Sabato scorso ancora momenti di forte tensione nelle vie affollate del centro di Latina. Una rissa tra giovanissimi ha incendiato la nottata, tra l’una e le due, ora nella quale sono moltissimi i giovani a riempire il centro cittadino. I ragazzi hanno poi iniziato a colpire e danneggiare le auto in sosta in quella strada, calci e pugni sui cofani e sugli sportelli.

Ancora una notte di movida violenta a Latina, dove le strade si affollano di centinaia di giovani diretti ai locali aperti in centro. E proprio in quella zona tra via Lago Ascianghi, la strada che porta verso la galleria Pennacchi, due gruppi hanno iniziato una rissa. I motivi non sono ancora chiari anche se pare trattarsi questioni di poco conto.

Dagli insulti alle mani il passo è stato breve, per fortuna alcuni passanti hanno subito allertato il numero unico delle emergenze e le pattuglie di polizia e guardia di finanza si sono subito precipitate in zona.

Al loro arrivo, però, i ragazzi si sono dileguati rapidamente. Ad avere la peggio qualche contuso rimasto in zona e le automobili parcheggiate in strada che sono diventate oggetto di sfogo per qualche arrabbiato ragazzino.

In zona Galleria Pennacchi alcuni ragazzi hanno iniziato a colpire con calci e pugni le auto parcheggiate in strada. Principalmente portiere e cofani, prendendo di mira diverse macchine in sosta tutto intorno alla galleria.

Il trambusto generato dai ragazzi ha svegliato i residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine seguite poco dopo dalla guardia di finanza. Tuttavia, una volta sul posto agenti e sanitari non hanno trovato più nessuno dei ragazzi, che di gran carriera se l’erano data a gambe, facendo perdere le proprie tracce. Dopo aver parlato con alcuni residenti della galleria, i poliziotti hanno constatato che fortunatamente non c’erano stati danni gravi alle auto.