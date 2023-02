Nel pomeriggio di oggi, 17 febbraio, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd in vista delle prossime primarie, è a Colleferro presso il Truck Village. Nell’incontro sono presenti anche Alessio D’Amato, assessore regionale uscente, Eleonora Mattia, prima donna eletta del Partito Democratico e di tutto il Centrosinistra a Roma e provincia.

Scontro Bonaccini e Schlein

Negli ultimi giorni, però, non sono passati inosservati i suoi complimenti verso il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La principale avversaria alle primarie, Elly Schlein, non si è lasciata perdere l’occasione e ha subito accusato l’aspirante segretario, che non ha perso tempo e ha dichiarato: “Il problema non è l’elogio di nessuno. Io il rispetto istituzionale lo do sempre a tutti“.

Non si è fatta attendere la risposta della Schlein: “A me piace vincere nelle urne, a qualcuno del Pd piace vincere nelle interviste e nei talk show”. Inoltre durante la partecipazione a “Piazza Pulita” ha aggiunto: “Non sono d’accordo con le dichiarazioni di Bonaccini: io ho un giudizio netto e molto negativo su Meloni. Vorrei che la premier prendesse 12 secondi del suo tempo per dichiararsi antifascista“.

Stefano Bonaccini ed Eleonora Mattia

“Serve un cambio di passo reale”

“Dopo le sconfitte delle elezioni politiche e delle regionali nel Lazio e in Lombardia, serve un cambio di passo reale. Una classe dirigente rinnovata che, con criteri di merito e competenza, piuttosto che di fedeltà alle correnti di turno, attinga dalle tante amministratrici e tanti amministratori che quotidianamente toccano con mano le esigenze dei cittadini. Rimettiamo, con umiltà, al centro dell’azione politica credibilità, coerenza e concretezza, idee forti e capacità di tradurle in fatti.

Stefano Bonaccini rappresenta tutto questo: contro le destre che cavalcano i problemi senza risolverli, la forza del fare bene e la speranza di un partito popolare e plurale che si prenda cura della sua comunità e faccia del contrasto alle disuguaglianze il faro di una nuova agenda politica progressista e riformista”. Così un comunicato del Comitato promotore per Stefano Bonaccini.

Bonaccini a Colleferro: tra i presenti Alessio D’Amato e Alberto Latini

I complimenti di Letta

Anche Enrico Letta, intervistato dal New York Times, si è complimentato con l’attuale Presidente del Consiglio: “Sulle questioni economiche si è rivelata migliore di quanto ci aspettassimo”. A cui è seguita la risposta di Bonaccini: “Non è fascista, è una persona capace“.

Sostenitori Schlein

Sono molti a sostenere la posizione della Schlein, tra questi troviamo il ministro Andrea Orlando, ora impegnato nello scontro con FdI per la visita in carcere a Cospito. Un altro supporter della Schlein è Francesco Boccia.

Ultime discussioni

Ieri sera ultima discussione che si è concentrata principalmente sul caso delle tessere gonfiate dai sostenitori di Bonaccini a Caserta. A questo proposito Schlein dichiara: “Basta con i capibastone, i pacchetti di tessere, i sultanati”. Al contrario Bonaccini accusa l’avversaria di avere dalla sua parte “tutto il gruppo dirigente”.

Colleferro. Bonaccini con D’Amato e Mattia

*Foto di Roberto Benedetti

