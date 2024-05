Bonus INPS, 500€ direttamente sulla tua carta | Lo stanno riscuotendo tutti: nessun limite di richieste

Approfitta subito del nuovo bonus Inps messo a disposizione dal Governo: verifica se hai i requisiti per farne richiesta.

La misura dello Stato è erogata attraverso l’Ente Nazionale di Previdenza Sociale, ed è volta a dare un aiuto concreto ai giovani cittadini italiani che non lavorano, e che vogliono avviare una loro attività imprenditoriale.

Scopri se puoi accedere agli incentivi del Governo, come fare a farne richiesta e fino a quando saranno erogati i soldi sul conto corrente.

Il nuovo Bonus Inps è stato introdotto per offrire 500 euro al mese ai giovani cittadini non occupati e per sgravare le aziende che assumono dei contributi previdenziali versati per i lavoratori dipendenti. Vediamo come funziona nello specifico.

Bonus Inps, verifica se puoi approfittare subito della nuova misura del Governo

Grazie al Decreto Coesione 60.2024, il Governo ha introdotto una serie di incentivi volti a dare un aiuto concreto ai giovani italiani non occupati per favorire da un lato l’occupazione giovanile e dall’altro anche l’imprenditorialità dei cittadini under 35.

Tra i diversi incentivi dello Stato c’è anche un bonus di 500 euro mensili, ovvero il bonus Inps, che può servire agli aventi diritto ad avviare la propria attività imprenditoriale o a essere esonerati dal versamento dei contributi previdenziali. Il bonus dei 500 euro può servire anche a chi assume per ricevere l’esonero totale dei contributi previdenziali da versare per i lavoratori assunti, fino a un massimo di 800 euro al mese per ciascun dipendente. Scopriamo a chi è destinato nello specifico il nuovo bonus statale di 500 euro.

A chi spettano i 500 euro al mese sul conto corrente

Il bonus statale di 500 euro è destinato ai giovani disoccupati, ovvero coloro che non hanno compiuto ancora 35 anni, e che avvieranno un’attività imprenditoriale dal primo luglio 2024, fino al 31 dicembre 2025. Il bonus in questione sarà erogato massimo per tre anni al massimo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Il requisito fondamentale per poter richiedere l’accesso agli incentivi è che la nuova attività imprenditoriale si occupi di transizione digitale ed ecologica, o dello sviluppo di nuove tecnologie, perché la ratio della misura statale è la crescita delle start-up.

Il nuovo decreto prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per i giovani under 35 assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025. Questo contributo non comparirà tra le voci del reddito del beneficiario. Per tutte le informazioni specifiche sulle modalità di richiesta si attende il decreto attuativo, che sarà emanato a breve.