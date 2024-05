Contatore, posizionalo così e non paghi più niente | I tecnici lo sanno ma non te lo dicono

Così il tuo contatore non ti farà pagare più niente: il metodo segreto che usano tutti.

Il contatore della luce è uno strumento presente in ogni casa che serve a misurare il flusso di energia elettrica (espresso in kWh) usata in un determinato periodo di tempo. Ne è proprietario il distributore di energia elettrica che, quindi, si occupa anche delle rilevazioni e della loro trasmissione al fornitore con cui il cittadino ha stipulato il contratto.

Anche nell’ambito dei contatori c’è stato un avanzamento tecnologico. I più vecchi, di tipo meccanico, rilevavano i consumi mediante un disco metallico mosso dalla corrente a una velocità che era proporzionale alla potenza impegnata. Oggi, invece, i contatori più moderni registrano i consumi in telegestione e, soprattutto, lo fanno in tempo reale.

Oggi vi parliamo di un trucchetto che molti in Italia mettono in atto, per risparmiare meno. Si tratta, ovviamente, di qualcosa del tutto illegale ed è importante sottolinearlo: conoscere di che cosa si tratta, però, non è punibile penalmente!

Come risparmiare con il contatore: il trucchetto

Nel comune di Qualiano, in provincia di Napoli, i Carabinieri durante un normale servizio di controllo hanno scoperto un trucchetto veramente ingegnoso e, allo stesso tempo, illegale. Si trovavano all’interno di una pescheria e, guardando qua e là, hanno notato un magnete sul contatore: questo blocca il funzionamento del trasformatore presente al suo interno e, di conseguenza, ne satura il nucleo. Il risultato è la riduzione dei consumi registrati, senza alcuna ripercussione sulla fornitura di energia elettrica.

Secondo le verifiche effettuate dai Carabinieri, il danno stimato da questo trucchetto ammonta a circa 6mila euro. Un dettaglio, però, potrebbe sfuggire a chi desidera mettere in atto questo trucchetto illegale: si può essere beccati ancora prima di averne un reale vantaggio!

Come si viene beccati

Molti contatori di nuova generazione, soprattutto quelli a lettura remota che quindi non hanno bisogno dell’operatore che viene a casa a fare la lettura dei consumi, possiedono dei sensori che avvisano nel caso in cui ci siano anomalie del campo magnetico, come avviene nel caso in cui si voglia mettere in atto questo trucchetto.

In questo caso, quindi, anche senza l’arrivo casuale o meno dei Carabinieri a casa, si può essere beccati nel giro di poco e si rischia un’accusa penale: forse, per un risparmio di qualche migliaia di euro, potrebbe non valerne la pena.