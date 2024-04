Buoni fruttiferi postali, se investi questa cifra fai felice tutta la famiglia: guadagni assicurati

Con questo investimento, i tuoi buoni fruttiferi postali ti renderanno tantissimo.

I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti messi a disposizione da Poste Italiane per far fruttare i propri risparmi. A seconda della tipologia acquistata si ha una maturazione degli interessi differenti e li si può acquistare nell’ufficio postale, su poste.it o sull’app BancoPosta, poiché sono disponibili sia nella versione cartacea che in quella dematerializzata.

Ne esistono diverse versioni. Il Buono 4 anni Plus, ad esempio, consente di far fruttare i risparmi fino a 4 anni, con tassi di rendimento fissi al 2%; è inoltre possibile chiedere il rimborso in qualsiasi momento entro la scadenza. Il Buono 3×2, invece, fa fruttare i risparmi fino a 6 anni e gli interessi vengono riconosciuti dopo 3 e dopo 6 anni. Il tasso di rendimento annuo lordo è fisso a 2,25% e si può richiedere il rimborso della somma anche dopo solo 3 anni.

Questi due sono solo alcuni dei molti esempi di buoni fruttiferi postali e per trovare quello che fa più al caso proprio è meglio rivolgersi a un ufficio postale, così che si venga consigliati secondo le proprie esigenze. Dal canto nostro, però, vi consigliamo una somma che, se investita, vi consente di avere un rendimento davvero consistente.

Investi questa somma nei Buoni Fruttiferi Postali: non ti pentirai

I buoni fruttiferi postali non hanno alcun costo di gestione, apertura o di rimborso e, per quanto riguarda la tassazione, godono di quella agevolata al 12,5%. Gestiti dallo Stato italiano, che li garantisce, sono quindi strumenti ideali per i piccoli risparmiatori che non vogliono rischiare troppo e che vogliono proteggere i propri risparmi, magari guadagnandoci qualcosa.

Per quanto riguarda la rendita, è chiaro che più si ha la pazienza di attendere e più ci si guadagna: quelli che hanno un rendimento del 6%, per esempio, se sottoscritti per un bambino piccolo e riscosso ai suoi 18 anni permettono al ragazzo di ottenere una somma non indifferente. C’è poi una cifra che, se si riesce ad investirla, permette un guadagno importante.

Investi 15mila euro

Secondo gli analisti, se si riesce a investire nel buono fruttifero postale una somma uguale o maggiore a 15mila euro si ha la possibilità di guadagnare, a lungo andare, una bella somma. Con il buono 3×4 dalla durata di 12 anni e rendimento del 2,50%, ad esempio, alla scadenza con un investimento di 15mila euro si avranno 19.526,66 euro. Questo vantaggio riguarda però tutti i tipi di buono: se vuoi guadagnarci tanto anche tu, aspetta di avere una buona somma da parte!