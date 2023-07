Calcio, tre giovani talentuosi ciociari nell’Italia Campione d’Europa under 19

La Nazionale italiana under 19 sconfigge il Portogallo a Malta conquistando il titolo di Campioni d’Europa. Un titolo molto importante per il nostro Paese che porta la firma anche di tre calciatori ciociari: Lorenzo Palmisani (originario di Alatri, portiere della Primavera del Frosinone), Giacomo Faticanti (nato a Sora, cresciuto nel vivaio del Frosinone e passato alla Roma) e Luis Hasa (nato a Sora da genitori albanesi, cresciuto nella Juventus), protagonisti e indubbiamente presenze preziose di questo europeo. Giacomo Faticanti nella finale contro il Portogallo ha indossato la fascia di Capitano. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“Tre giovani promesse che sono sicuro ci faranno sognare con le loro performance” – il commento di Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale, che si congratula con i tre campioni commentando le loro abilità – “la città di Sora e di Guarcino ma anche il territorio intero della provincia vantano dei campioni dal talento unico che, grazie alla loro determinazione, hanno raggiunto un traguardo molto importante per la loro carriera e per il nostro Paese.

Essere protagonisti degli europei e conquistare, insieme a tutta la squadra, il titolo di Campioni, credo sia la soddisfazione più grande per ripagare questi giovani di tutti gli sforzi. Siamo davvero grati ed onorati di poter vantare, in quanto territorio, la paternità di giovani eccellenze, che si uniscono alle molte altre che in questi giorni ci hanno regalato momenti di grande soddisfazione e gioia.”

(Foto copertina tratta dal portale "calciodangolo.com")

