Lazio scatenata, Pellegrini a un passo e caccia al regista: tutti i nomi sul tavolo

Dopo un mese di luglio a dir poco complicato, che ha visto il solo arrivo del “Taty” Castellanos, la Lazio inizia a fare sul serio in questo calciomercato. Luca Pellegrini, infatti, è oramai vicino a vestire nuovamente la maglia biancoceleste. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Il terzino sinistro era in cima alla lista di Maurizio Sarri, che presto sarà accontentato. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il si definitivo dalla Juventus, tanto che il calciatore potrebbe svolgere nella giornata di domani le visite mediche di rito. I grandi colpi, però, la Lazio li ha piazzati sia per il centrocampo che per l’attacco. A raccogliere l’eredità di Sergej Milinkovic Savic, approdato agli arabi dell’Al-Hilal per circa 40 milioni di euro, sarà il giapponese Daichi Kamada, arrivato a parametro zero dopo lo svincolo dall’Eintracht Francoforte. Il classe 1996 porta qualità ed esperienza, un mix perfetto per un club che sarà impegnato in Champions League. Un altro grande innesto per il tecnico toscano è il danese Gustav Isaksen, arrivato dal Midtjylland per circa 15 milioni di euro. Classe 2001, ha stregato la Lazio nella doppia sfida della passata stagione in Europa, dove ha messo a segno due reti tra andata e ritorno. Accolto con grande entusiasmo dal popolo biancoceleste, con circa duecento persone ad aspettarlo all’aeroporto di Fiumicino, l’esterno può rivelarsi un arma fondamentale per Maurizio Sarri nel corso della stagione. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Ora la priorità in casa Lazio è senza ombra di dubbio il regista, colui che andrà a contendersi il posto da titolare con Danilo Cataldi. Il primo della lista è Sempre Samuele Ricci del Torino, ma le richieste del presidente granata Cairo sono ritenute troppo esose. La Lazio è arrivata ad offrire circa 22/23 milioni di euro bonus compresi, mentre la richiesta del Toro non scende sotto i 25. La distanza non è molta, ma occorrerà che Cairo abbassi un pò le pretese per chiudere l’operazione. Qualora la trattativa non andasse a buon fine, la Lazio è pronta a virare su altri profili. Uno degli ultimi nomi fatti è quello di Casadei del Chelsea, che pare a un passo dal trasferimento al Leicester. L’interessamento dei biancocelesti, però, non ha lasciato indifferente il calciatore, che al momento ha messo in stand by la trattativa con le Foxes per valutare con calma il futuro. Si prospetta un mese di agosto infuocato per la Lazio, con il presidente Lotito pronto a fare di tutto per accontentare il proprio allenatore. La caccia al regista è ufficialmente iniziata.

Foto: profilo Facebook S.s. Lazio

© Riproduzione riservata