Calciomercato Lazio, la Juventus spinge per Milinkovic: c’è l’accordo con Kezman

Per la Lazio, uno dei nodi da sciogliere, riguarda il centrocampista serbo Sergej Milinkovic Savic. Il calciatore è l’oggetto del desiderio di mezza Europa, con Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Juventus e Arsenal pronte a bussare alla porta del presidente Lotito. Proprio la vecchia signora, sta spingendo tantissimo per portarlo a Torino, tanto da aver trovato un accordo con l’agente del ragazzo.

Accordo tra Kezman e la Juventus: contratto da 6 milioni

Mateja Kezman, agente del 21 biancoceleste, avrebbe trovato un accordo sul contratto del proprio assistito con la Juventus. Come riporta LazioLiveTv, infatti, la dirigenza bianconera ha messo sul piatto un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione, trovando il gradimento da parte del procuratore. L’ostacolo più grande, però, è rappresentato dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Agnelli, infatti, è disposto a mettere sul piatto 70 milioni di euro comprensivi di bonus, cifra ritenuta ancora insufficiente dal presidente biancoceleste, che ne chiede almeno 90 per lasciare libero il suo gioiello. Lo stesso Lotito, proverà in tutti i modi a convincere il sergente a rinnovare il proprio contratto, mettendo sul piatto circa 5 milioni a stagione. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire la reale intenzione del calciatore che, ricordiamo, sarà impegnato con la propria nazione ai mondiali in Qatar.

