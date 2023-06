Campoleone, un morto sui binari della stazione: sbalzato fuori dal treno da finestrino in frantumi

Un drammatico rinvenimento è avvenuto la mattina del 27 giugno sui binari della stazione di Campoleone, in provincia di Latina. Pochi minuti prima delle 5 è stato trovato il cadavere di un uomo disteso sulle rotaie della stazione della località situata tra i comuni di Lanuvio e Aprilia, di ciascuno dei quali è frazione. Sarebbe stato sbalzato fuori dal treno da un finestrino in frantumi.

Il treno arrivato a Tiburtina

E’ morto così, un uomo trovato senza vita sui binari della stazione di Campoleone, in provincia di Latina. A dare l’allarme è stato il capoturno della Polfer, la Polizia Ferroviaria di Termini. Il convoglio è stato fatto fermare a Tiburtina, sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Scientifica impegnati nei rilievi anche dove è stato trovato il corpo, sulla tratta ferroviaria Pomezia – Santa Palomba – Campoleone.

Indagini in corso

La vittima non è stata ancora identificata. Al vaglio degli agenti le dichiarazioni di quanti hanno visto l’uomo sul treno dove, nell’ultima carrozza, è stato trovato il bagagliaio. Nessuno, tuttavia, avrebbe assistito al momento in cui è stato sbalzato fuori dal treno all’interno del quale non ci sono telecamere.

