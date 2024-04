Questa città d’Italia ha i redditi più alti in assoluto: è considerato il gioiellino tra tutti i borghi

Il borgo più ricco d’Italia è proprio questo: corri a visitarlo.

In Italia godiamo di una vastità di panorami, ambienti e climi diversi. Chi ama il freddo pungente e la neve può godersi le Alpi o gli Appennini, che offrono stagioni invernali lunghe e divertenti per chi ama gli sport di quel tipo. Gli amanti dell’estate, invece, preferiranno le regioni affacciate sul mare, che consentono di vivere settimane all’insegna del sole e del relax.

Tra mare e montagna, però, si estende tutta quella che viene chiamata collina e che, in realtà, comprende una moltitudine di ambienti diversi. Si va dalle città caotiche e frenetiche come Roma, Napoli o Milano ai borghi più caratteristici e nei quali il tempo sembra essersi fermato per sempre.

Oggi vi parliamo di un borgo che, oltre ad essere uno dei più belli d’Italia, ha anche il vantaggio di essere quello con i redditi più alti in assoluto. Ecco di quale si tratta: un nome una garanzia, l’avrete sicuramente già sentito.

Portofino, il borgo più ricco

A parlarne sono i dati del Ministero delle Finanze che, di fatto, chiariscono che sia proprio Portofino la città con il reddito più alto d’Italia. Il record è assoluto con oltre 90mila euro pro capite ma ad aiutare Portofino ad ottenere questo primato è stato Pier Silvio Berlusconi che, con la compagna Silvia Toffanin e i figli, ha trasferito qui la sua residenza. Il figlio di Silvio Berlusconi, in effetti, è legato a Portofino da molto tempo: la villa nella quale ha trasferito la sua residenza è un vecchio possedimento della famiglia.

Il borgo si trova sulla riviera a sud-est di Genova e, già prima che vi arrivasse l’Amministratore Delegato di Mediaset, era frequentato da ricchi e benestanti, proprio per via della sua fama in questo senso. I visitatori, infatti, non possono non notare le boutique esclusive, gli yacht attraccati al porto e i ristoranti eleganti.

I dati del Ministero

I dati del Ministero delle Finanze parlano chiaro: a Portofino il reddito pro-capite è di 90mila euro. In Liguria seguono poi Pieve Ligure e Bergeggi, mentre Genova si colloca al quattordicesimo posto. Nel 2022, comunque, la regione con il reddito medio complessivo più alto è stata quella della Lombardia con 27.890 euro mentre in ultima posizione si è collocata la Calabria, con 17.160 euro pro capite.