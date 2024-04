Patate, se i germogli hanno questo preciso aspetto buttale immediatamente: sono tossiche e puoi avvelenare tutta la famiglia

Le patate, l’alimento più amato da grandi e piccini, si può trasformare in un pericolo per la salute: ecco a cosa devi fare attenzione.

Non tutte le patate sono uguali: se noti questo particolare sono altamente tossiche e devi gettarle più in fretta possibile nel cestino della spazzatura.

Questo particolare tubero nato per la prima volta in america, dal gusto dolce e inconfondibile, purtroppo può diventare pericoloso. Scopri a che cosa vai incontro e come fare a evitar conseguenze dannose per la salute.

Controlla subito se le patate che ha in frigo, o nella dispensa, hanno i germogli così: possono essere davvero velenosi.

Patate, quando non possono più essere consumate

Le patate sono un alimento di origine vegetale estremamente versatile, dal gusto inconfondibile e dal sapore dolce, che si presta a tantissime ricette. Non c’è infatti un solo Paese nel mondo dove le patate non vengano consumate come semplice contorno, come base per pietanze elaborate, per antipasti e, qui in Italia, anche per tanti ottimi primi piatti.

Le patate, oltre a essere buonissime, hanno tantissime caratteristiche nutrizionali, poiché sono ricche di vitamina A e vitamina C, potassio, fosforo, magnesio, Vitamina K, e sono una fonte altamente digeribile di carboidrati. Non tutti sanno che le patate possono anche diventare molto pericolose. Vediamo in quali casi andrebbero gettate via e non consumate.

I germogli altamente tossici

Di certo qualche volta ti sarà capitato di notare che dalla buccia delle patate spuntano dei germogli. Ecco, quei germogli stanno ad indicare che nei tuberi è in atto il processo di germinazione. Purtroppo non sono più fresche. Le patate infatti, andrebbero sempre conservate in un luogo fresco asciutto e al riparo dalla luce diretta del sole, perché in presenza di umidità o caldo cominciano inevitabilmente a germogliare.

In alcuni casi però le patate possono essere tranquillamente consumate, anche se presentano dei germogli, in altri casi, invece, occorre assolutamente gettarle via. Come fare, dunque, a sapere se sono ancora commestibili? Basta osservarle con attenzione. Se sono se germogli di dimensioni molto piccole, e sono pochi la patata può essere ancora consumata senza problemi, ma se invece si notano dei germogli molto lunghi, per esempio di più di un centimetro, allora vuol dire che quelle patate sono tossiche e non si possono più mangiare. Lo si può si può notare anche da una colorazione verde della polpa interna della patata, che indica la presenza di solanina. Se proverai a mangiarle noterai che hanno un sapore amarognolo.