Antonino Cannavacciuolo, la figlia ormai è cresciuta ed è davvero bellissima: eccola oggi

Ecco la figlia di Antonino Cannavacciuolo, ha 16 anni ed è bellissima.

Classe 1975, Antonino Cannavacciuolo è un personaggio televisivo ed un cuoco molto amato. Ad oggi vanta ben 7 Stelle Michelin: la sua passione per la cucina, infatti, è cresciuta con lui ed affonda le sue radici nella sua infanzia. Da ragazzo, infatti, Cannavacciuolo ha studiato presso la scuola alberghiera F. De Gennaro di Vico Equense e, nel 1993, ha conseguito l’Attestato di Cucina.

Dopo gli studi ha iniziato a lavorare nella penisola sorrentina e, parallelamente, ha svolto alcuni stage all’estero, soprattutto nella regione francese dell’Alsazia. A Capri, poi, ha avuto l’occasione di studiare e lavorare con Gualtiero Marchesi.

Nel 1999, quindi, assume con la moglie la direzione della dimora storica Villa Crespi di Orta San Giulio sul lago d’Orta, in Piemonte e nel 2013 vive il suo esordio in televisione, grazie al programma Cucine da Incubo. Parallelamente, a livello privato, Antonino Cannavacciuolo si fidanza con Cinzia Primatesta e da lei ha due figli: i due, poi, nel 2015 coronano il loro amore sposandosi. Ecco oggi com’è la bellissima primogenita della coppia, quanti anni ha e cosa si sa di lei.

Ecco la figlia di Antonino Cannavacciuolo, com’è grande!

Antonino Cannavacciuolo e Cinzia Primatesta hanno avuto due figli. La primogenita è nata nel 2007 e si chiama Elisa mentre nel 2012 è nato il loro secondo figlio, di nome Andrea. I figli della coppia sono spesso al centro degli scatti di famiglia che lo chef posta su Instagram e, sebbene abbiano genitori molto impegnati, si può dire che siano davvero circondati d’amore e d’affetto.

Oggi Elisa ha quasi 17 anni ed è una ragazza bellissima, con dei lunghi capelli biondi ed una grande somiglianza con sua madre. Antonino, però, durante una puntata di Domenica In si è rimproverato di essere spesso assente e, per questo, a volte di sentirsi in colpa nei confronti dei suoi figli.

Le parole per la figlia Elisa

In occasione del suo compleanno, la mamma e il papà di Elisa Cannavacciuolo pubblicano sempre su Instagram degli scatti e delle parole molto dolci. In occasione del sedicesimo, ad esempio, sua mamma ha scritto: “Sei sole e sei luna, sei giorno e sei notte, sei il buio e sei la luce, sei profondità abissali ed altezze vertiginose. Ecco perché mi emozioni ancora tutte le volte che ti vedo“.