Cantalupo (Ri), l’Ass. Paesi uniti della Sabina inaugura gli studi radiotelevisivi

Sabato 25 Marzo alle ore 16 a Cantalupo in Sabina l’inaugurazione dei nuovi studi radiotelevisivi dell’associazione “Paesi uniti della Sabina”. Saranno un punto d’informazione e riferimento per le comunità del territorio.

“Paesi uniti della Sabina”, un punto di riferimento per il territorio

Intervistiamo la Direttrice Artistica dell’associazione, Emanuela Petroni.

C’è un grande fermento in Sabina. Cosa state organizzando?

Sono molti anni che lavoriamo in Sabina per creare eventi e servizi televisivi. Ora finalmente abbiamo una sede che inaugureremo Sabato 25 Marzo alle 16. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere i luoghi in cui viviamo e le tradizioni che ci rendono unici, farli conoscere in tutto il mondo. Incentivare il Turismo e salvaguardare l’Ambiente e le persone intorno a noi. Un sogno importante e bellissimo che si sta realizzando unendo le forze.

E per questo le relazioni con gli altri, con altre associazioni magari accomunate dai nostri stessi obbiettivi e desideri, sono così importanti: la forza delle connessioni umane può spingerci a dare il meglio di noi e a non abbatterci di fronte alla difficoltà e così possiamo continuare a credere ai nostri progetti e vederli vivere.

Grazie al Sindaco di Cantalupo in Sabina, Paolo Rinalduzzi, alla Giunta Comunale, al Presidente della Pro Loco Amleto Bonifazi, al vicesindaco Pierluigi Di Carlo, a Eleonora Farneti, a Massimo Boccolucci, a Laura Egidi, a Giada Cirone, a Luciano Fabrizi, a Barbara Oliva, a Loredana Biagioni, a Stefania Antonini, a Giancarlo Di Paola Presidente del centro Sociale Anziani di Cantalupo, a Simonetta Enei l’acquarellista, che mantiene i contatti con i più grandi acquarellisti del mondo.

Un abbraccio solidale

E ancora alle due instancabili donne che portano avanti l’impresa sociale “Simul Vivere”, che adotta un modello innovativo di socializzazione, finalizzato all’integrazione e all’inserimento socio-lavorativo di ragazzi e ragazze con autismo, nella sede di Cantalupo in Sabina presso l’Ostello “Le Ginestre”.

Ringraziamo anche tutte le altre realtà del Territorio e i cittadini che ci hanno da subito accolto con grande benevolenza. Sabato veicoleremo tutto il nostro pubblico in questo bellissimo borgo per crescere insieme. Subito dopo il taglio del nastro offriremo un aperitivo e scopriremo insieme una storia di connessione tra sogni di persone e associazioni di Rieti e della Sabina in gemellaggio con tante realtà provenienti da luoghi diversi.

Le trasmissioni televisive e radiofoniche che realizzeremo in questi nuovi uffici con l’Associazione Culturale Paesi Uniti della Sabina saranno su Ambiente ed Energia; Eventi e Ricorrenze; Artigianato e Creazioni di vario genere; Cucina e Tradizioni enogastronomiche; Sagre e Feste popolari; Cronaca e Politica; Sport, Medicina e Salute; Storia ed Archeologia; Fiabe e i Bambini; Aziende ed Economia del Territorio; Scuola ed Università; Cultura e Spettacolo tra Arte, Cinema, Teatro, Danza, Moda, Festival, Mostre, Rassegne ed Esposizioni varie.

Direzione Artistica a cura di Emanuela Petroni. Organizzazione tecnica a cura di Pasquale Sciandra e Paolo Polidori.

