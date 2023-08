Capodimonte è un comune di 1.677 abitanti della provincia di Viterbo, caratteristico borgo della Tuscia che si affaccia sul lago di Bolsena. Nel pomeriggio del 15 agosto, i Vigili del Fuoco di Viterbo sono impegnati nella ricerca di un giovane ragazzo (è ancora incerta l’età, si parla tra 16 – 20 anni) disperso nel lago di Bolsena. Sul posto sono giunti i Carabinieri. Non si è al corrente della dinamica certa dei fatti, ma sembra che il giovane scomparso dopo aver noleggiato un pedalò sia entrato in acqua e non sarebbe più emerso in superficie. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L'episodio è accaduto nel territorio di Capodimonte, esattamente sul Lungolago, nella zona a ridosso del porto. Lungo circa 2 km il Lungolago di Capodimonte è famoso in tutta la Tuscia per la sua bellezza e particolarità. Dal comando dei Vigili del Fuoco di Roma sono giunte sul posto unità dei Sommozzatori elitrasportati che saranno impegnate nella ricerca sia in superficie che in profondità nella zona.

Inoltre è stato predisposto l’uso di una imbarcazione dei Vigili del Fuoco di Viterbo per le operazioni di ricerca di superficie.

L’Amministrazione comunale di Capodimonte ha diffuso sul sito ufficiale dell’Ente una nota in riferimento alla scomparsa del giovane nelle acque del Lago di Bolsena, antistanti la Spiaggia di Capodimonte, e scrive di un disperso riferendosi a un ragazzo di 20 anni.

Le operazioni di ricerca sono ancora in atto – continua la nota – e stanno coinvolgendo personale dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco.

Per rispetto della famiglia e per garantire le operazioni di ricerca e soccorso l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinviare lo spettacolo pirotecnico a mercoledì 16 agosto 2023 alle ore 23:00 e l’estrazione della tombola a mercoledì 16 agosto alle ore 20:00. Anche la processione dalla chiesa Parrocchiale alla Chiesa di San Rocco è stata rinviata alle 21:30 del 16 agosto, conclude la nota.

