Carciofi alle olive e limone e i preziosi consigli di Donna Assunta

I vasi con le piantine sospese in aria sono molto carine, ma come si fa per innaffiarle? Il trucco c’è: sistemate sulla terra del vaso sospeso alcuni cubetti di ghiaccio. La pianta assorbirà poco alla volta l’acqua che si scioglierà senza gocciolare. E a tavola? La Casalinga Dop Donna Assunta Di Marzio

È tempo di carciofi e questo è un modo diverso per cucinarli.

Carciofi alle olive e limone

Ingredienti per 4 persone: 8 carciofi, 100 gr. di olive nere denocciolate, 2 spicchi d’aglio, 2 limoni, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Mondate i carciofi eliminando le punte e le foglie più dure. Divideteli a spicchi. Metteteli a mano a mano in acqua acidulata con il succo di limone. Sbucciate i limoni e ricavate degli spicchi puliti dalle pellicine. In un tegame scaldate 4 cucchiai d’olio e rosolate l’aglio sbucciato e schiacciato. Insaporitevi i carciofi bene sgocciolati, unite le olive e aggiustate di sale e di pepe. Versate un bicchiere di acqua, coprite e cuocete per 10 minuti circa. Aggiungete nel tegame gli spicchi di limone, mescolate e cuocete per altri 10 minuti. Servite i carciofi caldi… ma sono ottimi anche freddi. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata