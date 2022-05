Patate al gratin e al timo e i preziosi consigli di Donna Assunta

Primi caldi, prime zanzare. Dovete sapere, però, che la cipolla, il basilico, il prezzemolo e i gerani sono le piante che tengono lontane le zanzare. Tenetele sui vostri terrazzi e davanzali: soffrirete di meno quest’estate e in più sarà come avere un piccolo orto in casa. Sulla tavola questa settimana avremo come al solito una ricetta breve, ma non per questo meno appetitosa.

Patate al gratin e al timo

Ingredienti per 4 persone: un kg di patate, 150 millilitri di latte, 150 millilitri di panna fresca, 100 gr. di Groviera grattugiata, un mazzetto di timo, noce moscata, burro, sale e pepe.

Lavate le patate e, senza sbucciarle, tagliatele a fette sottilissime con una Mandolina. Sistematele a raggiera in una teglia rotonda imburrata e inframezzate con le foglioline di timo. In una ciotola mescolate panna, latte, metà Groviera, noce moscata, sale. Versate il tutto sulle patate, cospargete con la rimanente Groviera, pepate e infornate a 180° per circa 50 minuti. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.