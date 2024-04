Carta di credito, potrebbe smettere di funzionare: quello che rischi è di rimanere a secco con il denaro | Ecco perché

Fai attenzione a non rimanere al verde con la carta di credito: ecco che cosa potrebbe succederti.

C’è una grossa novità che riguarda le carte di credito in circolazione. Scopri di che cosa si tratta prima di rischiare di restare senza denaro all’improvviso.

A quanto pare il tuo strumento di pagamento tracciabile e contactless che utilizzi per qualsiasi acquisto online o nei negozi fisici potrebbe smettere di funzionare, ed è tutta colpa del vecchio circuito.

Se sei solito strisciare la carta quando fai la spesa o quando fai shopping, e se uno di quelli che non preleva quasi mai denaro contante, allora è il caso di sapere che cosa sta per accadere alle carte di credito Maestro.

Carta di credito, cosa sta per accadere alle carte del vecchio circuito

Ben presto alcune carte di credito non potranno più essere usate e saranno bloccate. Il motivo è che uno dei circuiti utilizzati da tanti anni per la maggior parte delle carte di credito italiane andrà in pensione, o meglio, si darà a nuovi ambiti della finanza, come quello delle criptovalute. Dunque a partire da aprile 2024, dopo ben 30 anni di attività, il noto istituto di credito, non produrrà più le sue carte di credito.

Scopriamo qual è il circuito in questione, e soprattutto cosa devono fare di preciso i risparmiatori che hanno questa carta di credito, per evitare pagamenti rifiutati, e da quando le carte di credito in questione smetteranno di funzionare.

Come fare se si ha una carta Maestro

Stiamo parlando del circuito Maestro. Per quanto riguarda i bancomat, queste carte di debito a partire dal 1 luglio 2023 non sono state più prodotte, e saranno sostituite da una carta di debito MasterCard. Parallelamente tutte le carte di credito del circuito Maestro saranno pian piano dismesse. L’operazione terminerà nel 2027.

In tutti e due i casi non c’è da preoccuparsi più di tanto. perché ci sarà un piano di sostituzione atto a garantire la continuità e il funzionamento di tutti i servizi dei correntisti. Chi è in possesso delle vecchie carte le potrà utilizzare ancora fino a tutto il 2027 ma intanto, tramite gli sportelli fisici, i portali della propria Banca di riferimento e attraverso i propri consulenti finanziari, potrà già richiedere sin da ora la nuova carta di credito, che non avrà più il vecchio circuito Maestro. Dunque non è il caso di fare allarmismi, ma al tempo stesso è importante ricordarsene per non ritrovarsi a dover fare un pagamento con carta di credito e poi vedersi la transazione rifiutata, perché la carta non è più valida.