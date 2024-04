Selezione Pubblica a chi ha la licenza media: lavora per lo Stato e dimentica tutti i debiti

Il lavoro per chi ha la terza media: ottieni il posto statale e sarai apposto per sempre (ilquotidianodellazio.it / corporate+)

Ecco il posto di lavoro perfetto per chi vuole stabilità e sicurezza, anche se con la terza media.

Non è un periodo storico facile, per chi cerca lavoro. La crisi, infatti, si sta protraendo negli anni e sta causando difficoltà non indifferenti alle aziende e quindi ai loro dipendenti che, in molti casi, si trovano a dover fare dei periodi in cassa integrazione o con riduzioni sullo stipendio: l’idea è quella di perdere tutti qualcosina affinché nessuno debba essere licenziato.

In un contesto di questo tipo, trovare lavoro è molto difficile: oggi come oggi, la maggior parte delle persone inoccupate lamenta poche occasioni, bassi stipendi e, dall’altro lato, richieste eccessive. Per qualsiasi lavoro, anche i più manuali o i più semplici, viene richiesto il diploma o addirittura la laurea, requisito che quindi esclude tutte le persone che non possiedono questo titolo di studio.

Oggi, però, abbiamo una bella notizia per tutti gli italiani che hanno solo la terza media: c’è una nuova possibilità di entrare nel settore pubblico e di ottenere un posto di lavoro sicuro e duraturo nel tempo, ecco di cosa si tratta.

Nuovo posto di lavoro nel pubblico: di cosa si tratta

Da poche ore è uscito il Bando per Ausiliari del Traffico – Area di Operatori Esperti (ex categoria B) in Lombardia. Per potervi partecipare è sufficiente possedere la licenzia media e, al momento, è prevista l’assunzione a tempo pieno e determinato di una sola persona, per una durata di cinque mesi.

Le candidature si potranno inviare fino al 23 aprile e, secondo quanto si legge sul sito ufficiale, la risorsa assunta andrebbe a lavorare nel Comune di Salò: ecco i requisiti da rispettare per poter inviare la propria candidatura.

I requisiti da rispettare

Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado, accompagnato dal diploma o dalla qualifica personale conseguita al termine di percorso quadriennale o triennale di istruzione e formazione professionale. Inoltre, è valido anche qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Altro requisito fondamentale è il possesso della patente di categoria B in corso di validità, così che la risorsa si possa muovere autonomamente sul suolo del Comune di Salò e nelle zone ad esso limitrofe. La valutazione avverrà solo mediante un colloquio orale.