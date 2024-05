Carta di credito, ti è arrivato questo messaggio? Blocca subito tutto quanto | Conto azzerato con un solo click

Purtroppo è la truffa che sta mandando l’Italia al tappeto. Nessuno è riuscito ancora a fermarli: tutta colpa di questo sms stranissimo.

Ormai viviamo in una società e in un contesto sociale dove utilizzare la carta di credito si rivela essere l’arma vincente per effettuare non solo acquisti online ma anche all’interno dei classici negozi fisici.

Quante volte capita di aver dimenticato a casa il portafoglio e i contanti? Al fine di sopperire a queste problematiche, sono nate diverse applicazioni sugli smartphone che consentono di collegare direttamente le proprie carte e pagare comodamente con un clic dal telefono in qualunque posto ci si trovi.

Adesso, che ci si rechi in un supermercato, al bar o nel negozio di abbigliamento preferito, risulta molto più comodo poter utilizzare la carta e pagare in maniera elettronica, il che sicuramente ci rende più autonomi e responsabili con poche cose da dover tenere a mente.

Infatti, se dobbiamo ricordare solo ed esclusivamente di portare la carta, sappiamo che lì ci sono tutti i dati che a noi servono per effettuare transazioni economiche nel negozio in cui vogliamo.

Come pagare comodamente

A volte capita che, anche per pagare una cena al ristorante o una pizza in pizzeria tra colleghi, si possa utilizzare questo dispositivo per evitare di stare lì a suddividere contanti fra Tizio e Caio al fine di ritrovarsi con banconote da dare poi alla cassa.

In questo modo, l’utilizzo della carta di credito si rivela anche provvidenziale per mettere fine a tutte quelle evasioni che solitamente erano riscontrabili con pagamenti in contanti. La tracciabilità di tutte le operazioni svolte resta intatta e i furbetti devono semplicemente arrendersi.

Attenzione alla truffa

Ora però sembra che ci siano gravi problemi, soprattutto se arriva sul proprio smartphone un SMS dove ci invitano a cambiare i dati della propria carta in seguito a nuove normative della privacy. La maggior parte delle volte si tratta di tentativi di truffa con strategie tecniche davvero molto subdole.

Pertanto, ricordatevi che il vostro istituto bancario non vi manderà mai un SMS per fare delle modifiche così importanti. Sarete convocati tramite una raccomandata o attraverso una notizia ufficiale dal sito della banca e non con mezzi così ovvi e scontati. Quello che è successo ad un residente in Lombardia, ha dell’incredibile. Stando a quanto riportato da quicomo.it, ecco il contenuto del messaggio truffa: “Gentile Cliente, Nexi la informa che ha bloccato le sue carte per mancata Sicurezza PSD2, segua la procedura SBLOCCO contattando il : 345*******.”