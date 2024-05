Lavastoviglie, con questo pulsante consumi la metà | Premilo sempre prima di accenderla

Così la lavastoviglie non sarà più un problema: premilo e spenderai la metà.

Sebbene molte persone pensino che lavare i piatti in lavastoviglie generi un consumo d’acqua eccessivo rispetto al metodo tradizionale di spugna e detersivo, di fatto ormai diversi studi hanno confermato che non è affatto così. Questo elettrodomestico, infatti, permette di lavare grandi quantità di stoviglie usando poca acqua e pochissimo detersivo, quindi generando un risparmio notevole rispetto al classico lavandino aperto con l’acqua che scorre.

Soprattutto le famiglie più numerose, però, nonostante il risparmio mediante la lavastoviglie si trovano comunque a dover spendere delle belle cifre, considerando la quantità di piatti, pentole e posate che si sporcano ad ogni pasto.

In questo caso è bene trovare un modo per risparmiare un po’, così da non trovarsi ad ogni bolletta a dover sborsare un’ingente quantità di denaro per il solo utilizzo della lavastoviglie: ecco tutto quello che si deve fare, basta schiacciare un semplice tasto.

Schiaccia questo tasto della lavastoviglie, risparmio assicurato

Una delle modalità disponibili per quanto riguarda il programma della lavastoviglie è quello ECO, spesso sottovalutato dagli utenti poiché temono che non lavi bene tutte le stoviglie. Di fatto non è così poiché questa modalità è estremamente vantaggiosa su ogni fronte: anche mettendo in lavastoviglie i piatti sporchi e unti, quindi semplicemente ripuliti dei resti di cibo senza che però si apra il lavandino per sciacquarli, usciranno dal lavaggio profumati e splendenti.

Questa modalità consuma circa 6 litri d’acqua, contro i 12 consumati da tutti gli altri programmi e consente di ottenere un buon risparmio anche per quanto riguarda il consumo di elettricità. Nonostante, a livello di durata, sia più lungo degli altri programmi, di fatto se usato regolarmente consente un risparmio veramente sostanzioso in bolletta!

Qualche dettaglio in più per risparmiare

Per risparmiare sulla bolletta e sul consumo della lavastoviglie vi consigliamo poi di caricarla sempre completamente e di non azionarla mai se non è del tutto piena, così da non sprecare nessun ciclo. Inoltre, è importante effettuare regolarmente dei cicli di pulizia a vuoto con dei prodotti appositi e prendersi cura anche del filtro e delle altre componenti interne.

Se invece state pensando ad una nuova lavastoviglie per la vostra cucina, optate per un elettrodomestico innovativo e con la classe energetica alta, A o B: i consumi saranno notevolmente ridotti.