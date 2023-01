Carta d’Identità elettronica: open day uffici di Roma il 7 e 8 gennaio

Con il nuovo anno riprendono gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica a Roma. Sabato 7 gennaio è prevista l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio III e degli ex Punti informativi turistici (Pit) del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 8 gennaio.

Carta d’Identità Roma, obbligatoria prenotazione

Lo comunica il Campidoglio in una nota. Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9:00 di giovedì 5 gennaio, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno.

“Prosegue il lavoro di Roma Capitale per garantire servizi all’altezza delle esigenze dei cittadini e delle cittadine”, spiega l’assessore al Decentramento di Roma, Andrea Catarci.

“Un ringraziamento va in modo particolare agli uffici anagrafici centrali e Municipali che anche in questo periodo di feste continuano a erogare il servizio con le aperture straordinarie. Nel prossimo fine settimana – aggiunge -, il ponte della Befana, saranno infatti oltre 250 le richieste di Cie garantite”. Per richiedere la carta d’identità elettronica bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’open day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Nel Municipio III, la sede di via Fracchia 45, sarà aperta sabato 7 gennaio dalle ore 8:00 alle ore 14:00. In Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune invece gli ex Pit saranno aperti sabato 7 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 16:30, e domenica 8 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

