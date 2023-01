Madame corre a vaccinarsi per il Covid-19 dopo il processo: ma chi è la cantante vicentina

La rapper Madame torna a far parlare di sé. Dopo l’avvio delle indagini della Procura di Vicenza per falso ideologico, che ha portato all’arresto di tre persone, la cantante è stata accusata di aver avuto false inoculazioni di vaccino antiCovid-19.

Chi è Madame

Madame è lo pseudonimo di Francesca Caleara, nata a Vicenza il 16 gennaio 2002 e cresciuta a Creazzo. Ha frequentato il Liceo di Scienze umanistiche Don Giuseppe Fogazzaro a Vicenza, dove ha conosciuto il cantante San Giovanni, col quale sono molto amici.

La sua carriera artistica è iniziata nel 2018, quando all’età di 16 anni firma il contratto con l’etichetta Sugar Music. Pochi giorni dopo fa il suo debutto nel panorama musicale italiano con il singolo Anna, prodotto da Eiemgei. Tuttavia, il suo grande successo è dovuto alla canzone che ha pubblicato alla fine di questo stesso anno, ossia il brano Sciccherie. Un singolo che è stato poi certificato disco di platino.

La notevole popolarità del brano, e di Madame, viene raggiunta nell’agosto 2019 ,quando Cristiano Ronaldo sul suo profilo social ne condivide la canzone. Nel medesimo anno poi fa la scelta che le cambierà la carriera. Infatti, la rapper passa in gestione di Paola Zukar, manager di molti artisti della scena rap e non. Dopo aver firmato questa collaborazione negli anni successivi la cantante farà uscire numerosi pezzi come 17, La promessa dell’anno. E collaborerà con cantanti di successo come Rkomi e Marracash, ma anche Elodie e Ghali.

Ormai nota al pubblico, nel 2019 concede un’intervista al quotidiano La Repubblica dove decide di raccontarsi. Tra le varie confessioni che fa al suo pubblico,quella che farà più scalpore sarà quella sul suo orientamento sessuale; Madame in quel momento si dichiara bisessuale.

A settembre del primo anno pandemico prende parte al concerto in streaming organizzato da Heroes. Dopo aver dato il suo contributo al brano di Gaia, Samurai Jay ed Ernia, comincia a collaborare con i Negramaro per la canzone Non è vero niente, brano che presenteranno e canteranno insieme nella finale di X Factor.

La consacrazione a Sanremo

Nel 2021 partecipa al Festival di San Remo con la canzone Voce, un brano che lascia l’opinione pubblica incantata per la padronanza della giovane donna nel “tenere” il palcoscenico. Questo stesso brano sarà quello grazie al quale il 3 marzo 2021 vince il Premio Lunezia per Sanremo, per la qualità musical-letteraria, e successivamente anche la Targa Tenco.

Dopo il gran successo raggiunto al festival di Sanremo, il 19 marzo dello stesso anno esce il suo primo album omonimo, Madame, composto da 16 tracce di cui 8 featuring e pubblicato da Sugar Music. Un album che il 13 luglio vincerà la Targa Tenco come migliore opera prima.

Nonostante la pandemia e le indagini a suo carico per le presunte false vaccinazioni da Covid-19, la sua carriera continua col vento in poppa facendosi strada nel panorama musicale. Successo che si prefigura anche dopo il suo annuncio del 4 dicembre 2022. In cui ha confermato la sua partecipazione in gara al Festival di SanRemo 2023.

Indagine Madame: false vaccinazioni anti Covid-19

Nel dicembre 2022 la cantante Madame è stata indagata insieme alla tennista Camilla Giorgi, dalla Procura di Vicenza per reato di falso ideologico ai danni del Sistema Sanitario Nazionale.

L’ipotesi dell’accusa è quella di aver ottenuto il Green Pass senza aver mai effettuato alcun tipo di vaccinazione anti Covid-19. Questa indagine fa parte di un cerchio ancora più ampio che ha visto coinvolta in un’inchiesta la dottoressa vicentina Daniela Grillone Tecioiu, di cui la cantante è stata paziente. Ciononostante, questa notizia non le ha impedito né di partecipare al concertone di Capodanno al Circo Massimo a Roma, né alla partecipazione a SanRemo.

Tuttavia, una volta confermata l’accusa, e dopo l’arresto di tre persone tra cui la dottoressa Grillone, Madame ha deciso di intervenire sui social. Luogo in cui la cantante ha dichiarato apertamente di voler “completare tutte le vaccinazioni necessarie per me e utili per gli altri“.

Inoltre, la cantante ha affermato che la scelta di non vaccinarsi è stata dovuta a una persuasione da parte dei genitori. Infatti, come ha dichiarato la rapper “sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale. Spingendosi su ricerche alternative. Non giudicherei a priori le scelte di una madre e di un padre. Innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subito un aborto qualche anno prima. Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre (tranne in casi in cui servivano medicine chimiche come antibiotici, antidolorifici o cortisonici) state naturali. Tuttavia, si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo“.

