In una recente e rilevante ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri, il 29 febbraio scorso ed eseguita dai Carabinieri di Pomezia, è stata concessa una misura di protezione a favore di una donna residente a Pomezia (Roma), vittima di violenza domestica, segnando un punto di svolta nella lotta contro gli abusi familiari.

L'avvocato Carlo Affinito, rappresentante legale della parte ricorrente, ha svolto un ruolo cruciale nell'assicurare giustizia e sicurezza per la sua assistita, ottenendo un ordine di allontanamento nei confronti del coniuge accusato di comportamenti violenti e prevaricatori. La decisione, adottata dal giudice Angelo Baffa, risponde alla richiesta di intervento urgente per proteggere l'integrità fisica e morale della vittima, stabilendo anche misure preventive nei confronti dell'individuo accusato.

La causa ha visto la testimonianza diretta dei familiari, che hanno contribuito a delineare un quadro inquietante di abusi prolungati, supportando così la decisione del tribunale. Questa ordinanza rappresenta un importante precedente, evidenziando l'importanza dell'accesso alla giustizia per le vittime di violenza domestica e sottolineando l'impegno del sistema giudiziario italiano nella protezione dei più vulnerabili.

L’avvocato Carlo Affinito emerge come figura chiave in questo processo, dimostrando con la sua competenza e dedizione come il diritto possa essere uno strumento di tutela e speranza per chi affronta momenti di profonda difficoltà.

