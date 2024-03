Ultraleggero precipita nel Viterbese, morti i due uomini a bordo

Nel pomeriggio di sabato 2 febbraio 2024, intorno alle ore 15:45, i Vigili del Fuoco di Viterbo sono stati chiamati a intervenire in seguito a un incidente aereo nel territorio di Vejano, in provincia di Viterbo. Un aeromobile ultraleggero è precipitato a poca distanza da un’aviosuperficie, area disponibile per il decollo e l’atterraggio.

L'aeromobile ha decollato da Fiano Romano (Rm). L'equipaggio era composto da due uomini, entrambi deceduti; uno dei due corpi è rimasto incastrato tra le lamiere del velivolo, ed è stato estricato dalla squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Viterbo, che hanno operato insieme alla squadra del Distaccamento di Tarquinia (Vt).

Le due persone decedute avevano 59 e 62 anni, e almeno una risiedeva a Roma. Sul posto si sono portati i Carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso, il personale sanitario, che ha constatato l’avvenuto decesso dei componenti l’equipaggio, e data la zona impervia dell’area dell’incidente, è stato attivato un elisoccorso.

