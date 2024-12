Ceccano, furti a raffica: caccia alla Banda dei Gratta e Vinci

«Ormai i furti sono all’ordine del giorno» si sfogano esasperati i proprietari del bar-ricevitoria lungo lo Stradone Asi di Ceccano. L’ennesimo colpo, attribuito alla cosiddetta “Banda dei tabacchi”, è avvenuto ieri notte, martedì 10 dicembre, verso l’una e mezza. Il bottino, del valore stimato di oltre 10mila euro, include dieci pacchi di gratta e vinci, due scatoloni di sigarette e il contenuto residuo della cassa.

La dinamica è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza: tre ladri incappucciati, a bordo di una Lancia Ypsilon presumibilmente rubata, hanno parcheggiato davanti al bar, occultando la targa, e portato a termine il furto in appena cinque minuti. Con un frullino hanno segato la serranda e, utilizzando una batteria d’auto, hanno sfondato la vetrata.

Una strategia ben collaudata

Il colpo è stato facilitato da un allarme attivato quasi contemporaneamente presso il bar “L’Incontro di Patrica”, a pochi chilometri di distanza, e in altre attività della zona, distraendo vigilanza privata e forze dell’ordine. «Sembra che fosse tutto studiato per guadagnare tempo e fuggire indisturbati» sospettano gli investigatori.

Raffaele Cipriani, proprietario del bar-ricevitoria, ricorda la lunga serie di furti subiti dalla sua attività: «In oltre 25 anni, sin dall’apertura nel 1998, abbiamo subito quasi venti furti. Solo l’anno scorso, a fine agosto, sfondarono tutto, rubando 2mila euro tra cassa e cassaforte». Stavolta, pur non riuscendo a sottrarre articoli per fumatori in esposizione, i danni restano ingenti. «La mia famiglia lavora e fa tanti sacrifici, ma bastano cinque minuti per vanificare tutto» denuncia Cipriani, invocando maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine.

Non un caso isolato

Non si tratta di un caso isolato: nel 2023 la vicina Tabaccheria Palmesi ha subito quattro furti in un anno, l’ultimo con un danno di 50mila euro in sigarette e gratta e vinci. In precedenza, furti audaci avevano coinvolto persino furgoni rubati e scontri tra ladri e residenti nel centro storico di Frosinone.

Negli ultimi mesi del 2024, l’ondata di criminalità ha continuato a colpire duramente la zona, con episodi che hanno toccato anche le abitazioni private, spesso durante momenti di raccoglimento, come la veglia per una giovane vittima della strada. La situazione, denunciano i cittadini, è insostenibile. «Servono azioni concrete per contrastare questa escalation di furti e restituire serenità a chi vive e lavora nella zona».