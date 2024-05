Mani gonfie, se ti ci svegli tutte le mattine è un chiaro segnale: durante la notte dormi proprio così

Se al risveglio hai le mani sempre gonfie, significa che dormi tutta notte così.

Per sentirsi rilassati e riposati, è necessario dormire bene ogni notte. Tra i per un riposo sereno e consistente è fondamentale quello di avere una routine piuttosto fissa, quindi andare a letto sempre alla stessa ora e cercare di svegliarsi sempre al medesimo orario, così da non sballottarsi troppo. Importante anche creare un ambiente sereno attorno a sé quindi avere un letto comodo e accogliente, con delle lenzuola che piacciano al tatto e che non facciano avere né caldo, né freddo durante la notte.

Anche se si dorme bene, però, di notte si possono portare avanti dei comportamenti o delle azioni inconsapevoli che possono a lungo andare danneggiare la salute. Un sintomo di questo è quello di avere sempre le mani gonfie al momento del risveglio, situazione molto comune e spesso sottovalutata da chi la vive.

Sono molte le cause che possono determinare il gonfiore delle mani e non sempre sono da ricondurre ad abitudini notturne ma oggi vi parliamo di quelle: ecco cosa fa, mentre dorme, chi al risveglio ha le mani gonfie e dense di liquidi.

Se ti svegli con le mani gonfie, dormi così

Accade soprattutto d’estate di avere le mani gonfie. Questo è spesso determinato a causa del liquido in eccesso che si accumula all’interno dei tessuti che, a sua volta, può essere causato dagli sbalzi di temperatura, dalle punture di insetti o anche dall’intensa attività fisica. Nel caso in cui non sia un disturbo passeggero ma persista, soprattutto al risveglio, può essere utile capirne la causa.

Molte persone che si svegliano con le mani gonfie spesso vivono questo disturbo poiché dormono tutta la notte in posizione supina, che favorisce l’accumulo di liquidi nei tessuti delle mani. Per contrastare questo disturbo si possono fare dei piccoli esercizi di stretching, così che si favorisca il drenaggio di questi liquidi.

Altre possibili cause

Sono molte le cause alla base del gonfiore alle mani. Il più diffuso e quello tipico di questo periodo è il calore: quando le temperature si alzano, i vasi sanguigni delle mani e delle dita si dilatano, quindi aumenta il flusso di sangue e viene rilasciato calore nel corpo. Dall’altro lato, si accumulano i liquidi e quindi il gonfiore: per contrastare questo disturbo può aiutare mettersi un po’ al fresco o, se non è possibile, rinfrescare anche solo le mani, ad esempio sotto un getto di acqua fredda.