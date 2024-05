Carlo Verdone, per cornetto e cappuccino va sempre in questo bar di Roma: la zona non è affatto centrale

Qui beve sempre il caffè Carlo Verdone: lo troverai sicuramente.

Classe 1960, Carlo Gregorio Verdone noto come Carlo Verdone è un regista, uno sceneggiatore e un comico italiano molto amato. La sua carriera inizia nel mondo del cabaret ma ben presto a questa carriera teatrale si affianca una da regista, che gli dona notorietà e stima da parte di moltissimi italiani.

Il suo primo film da regista è Un sacco bello del 1980, seguito nel 1981 dall’iconico Bianco, rosso e verdone. Nei suoi film, Verdone mescola i toni della commedia con un retrogusto amaro e cinico che si concentra soprattutto sugli eccessi della società in cui vive e sul disagio che questo provoca nelle persone.

Oggi, a distanza di molti anni dai suoi esordi, Carlo Verdone vive e lavora ancora nel cinema e, recentemente, ha pubblicato la serie tv Vita da Carlo, che racconta alcuni aspetti della sua vita di tutti i giorni. La prima stagione è andata in onda su Prime Video, mentre la seconda è disponibile su Paramount+.

Oggi, però, parliamo di un aspetto della sua vita di tutti i giorni che molti fan saranno contenti di sapere: se volete incontrarlo per Roma recatevi in questo bar, perché è quello in cui si reca ogni volta che può per gustarsi un buon cappuccino!

Il bar preferito di Carlo Verdone

Non è solo Carlo Verdone l’attore e lo scrittore che frequenta spesso questo bar. È stato lui stesso, infatti, a dire che in questo locale si dà spesso appuntamento con il suo amico scrittore Fulvio Abbate. Ne ha parlato in un post su Facebook, dove Verdone condivide spesso racconti ed aneddoti della sua vita di tutti i giorni.

Il suo locale preferito si trova a Monteverde Vecchio e si chiama Dolci Desideri, in via Barilli, a pochi passi da casa sua. Le pagine social del bar, in effetti, fanno proprio venire l’acquolina in bocca e non si fa fatica a credere che Verdone faccia fatica a rinunciare a una brioches così buona!

Qualche dettaglio di Carlo Verdone

Soprattutto con l’uscita della serie tv Vita da Carlo, Verdone ha voluto parlare anche di ciò che spesso non si vede, della vita degli attori e in generale delle persone famose. Oltre al successo e alla luce dei riflettori, infatti, possono esserci la tristezza, il dolore e la solitudine, ma anche la quotidianità e la voglia di normalità. Per Verdone, quindi, questa normalità si coniuga in un cappuccino e cornetto al bar, in compagnia di qualche amico o di qualche fan che, sapendo che quello è il suo locale preferito, si fa trovare lì.