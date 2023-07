Champagne: territorio d’eccellenza per le bollicine di lusso più amate al mondo

Lo champagne è senza dubbio uno dei vini più prestigiosi al mondo. La sua produzione è strettamente legata alla regione francese della Champagne, che gode di uno status unico nel panorama vinicolo globale. In questo articolo, esploreremo il connubio tra lo champagne come territorio d’eccellenza e le bollicine di lusso che ne derivano, analizzando le caratteristiche del territorio e il processo di produzione che contribuiscono alla sua fama globale.

Territorio d’eccellenza: la regione della Champagne

La regione della Champagne, situata nel nordest della Francia, è il luogo d’origine e il cuore della produzione di champagne. Il territorio si caratterizza per il clima fresco e continentale, i suoli calcarei e la presenza di varietà di uve specifiche come Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. Queste condizioni uniche conferiscono alle uve una qualità straordinaria, che si riflette nella complessità e nell’eleganza dei vini che ne derivano.

Lo champagne Blanc de Blancs (la qualità servita in queste immagini) è un tipo di champagne particolare che viene prodotto utilizzando esclusivamente uve Chardonnay. La parola "Blanc de Blancs" in francese significa "bianco di bianchi", facendo riferimento al fatto che questo champagne è ottenuto esclusivamente da uve bianche.

Le uve Chardonnay sono rinomate per la loro eleganza e freschezza, e producono champagne dal carattere distintivo. Lo champagne Blanc de Blancs ha spesso un colore dorato chiaro e un sapore leggero e raffinato, con note di agrumi, fiori bianchi e mineralità.

Il processo di produzione dello champagne

La produzione dello champagne segue un metodo tradizionale e rigoroso. Le uve vengono raccolte manualmente e spremute per ottenere il mosto, che viene fermentato in contenitori di acciaio inox o botti di rovere. La fermentazione primaria trasforma lo zucchero in alcol, ma è nella fase successiva, chiamata tiraggio, che si crea l’effervescenza. Il vino base viene messo in bottiglia insieme a una miscela di zuccheri e lieviti, dando vita alla fermentazione in bottiglia, che crea le bollicine caratteristiche dello champagne.

Le bollicine di lusso: un’esperienza sensoriale raffinata

Le bollicine di champagne sono un simbolo di lusso e raffinatezza. Ogni sorso offre un’esperienza sensoriale unica: dalla vista delle bollicine che danzano nel bicchiere alla delicatezza delle bolle in bocca, fino al caratteristico bouquet di aromi che spazia dai frutti freschi ai sentori di pane tostato e lievito. Questa complessità e ricchezza di sensazioni rendono lo champagne una bevanda di elezione per le celebrazioni e i momenti speciali.

La selezione e la produzione limitata

Molte case produttrici di champagne pongono grande enfasi sulla selezione delle uve e sulla produzione limitata di bottiglie. Le migliori vigne e cru (terreni di produzione) sono scelti con cura, e le uve vengono raccolte solo quando raggiungono la massima maturazione. Inoltre, alcune case producono edizioni limitate e champagne di prestigio che richiedono un’attenta lavorazione e un invecchiamento prolungato. Queste pratiche contribuiscono a mantenere l’aura di esclusività e lusso che circonda lo champagne.

Lo champagne, come territorio d’eccellenza e bollicine di lusso, continua a sedurre gli amanti del vino di tutto il mondo. La regione della Champagne, con il suo clima, terroir e varietà di uve uniche, fornisce le basi per la produzione di champagne di alta qualità. Il processo di produzione tradizionale, che include la fermentazione in bottiglia e l’invecchiamento, conferisce agli champagne complessità e raffinatezza.

Le bollicine di champagne sono molto più di semplici effervescenze. Sono un simbolo di festa, gioia e successo. Sorseggiare un bicchiere di champagne è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Le bollicine danzano nel bicchiere, il perlage fine e persistente solletica il palato, mentre i profumi delicati e distintivi si diffondono nell’aria.

Nelle foto il sommelier Sandro Tomassi di Poggio Le Volpi – Epos Bistrot, uno dei massimi conoscitori italiani di champagne, mentre serve una bottiglia di Louis Roederer, Blanc de Blancs 2014 a Mariagloria Fontana, giornalista e scrittrice.

