Passata di pomodoro, quale fai mangiare sempre ai tuoi figli? Un test ha stabilito che la migliore è solo questa

Fai attenzione a quale passata di pomodoro compri: solo questa merita davvero di finire nel carrello, e sulla tua tavola.

Non sono tutte uguali: qualità, provenienza. ingredienti, conservazione e prezzo distinguono un prodotto dall’altro.

Scopriamo qual è la migliore in assoluto, che ha superato i test fatti in Italia. Una volta che l’avrai scoperto non vorrai più saperne delle altre.

La passata di pomodoro migliore è solo e soltanto una: prendi nota e non sbagliare la prossima volta che ti capita di andare al supermercato.

Passata di pomodoro, la migliore che trovi tra gli scaffali del supermercato

La passata di pomodoro è uno di prodotti alimentari più acquistati nei punti vendita della grande distribuzione. Si tratta infatti di un ingrediente di base utilizzato per preparare i sughi con cui condire i primi piatti tipici, e tante altre specialità della tradizione gastronomica nostrana. La passata di pomodoro però anche un alimento che va comprato con attenzione, perché non tutte passate di pomodoro sono uguali.

Per scoprire qual è la migliore l’associazione Altroconsumo ha realizzato un test, coinvolgendo direttamente i consumatori finali. Il test ha permesso di analizzare ben 25 diverse marche di passata di pomodoro, che sono presenti negli discount e nei supermercati. Il test ha avuto l’obiettivo di verificare l’eventuale presenza di sostanze che possono rappresentare un pericolo per la salute umana, come rame e pesticidi, di valutare il rapporto tra la qualità e il prezzo, e anche tutte le altre caratteristiche del prodotto. Scopriamo quale è stata la passata di pomodoro che è riuscito a superare il test.

La vincitrice del test Altroconsumo

A quanto pare la migliore passata di pomodoro per Altroconsumo è quella prodotta dalla catena MD, perché rappresenta allo stesso tempo l’alternativa economica, dal momento che il prezzo medio al chilo è di 1 euro e 27 centesimi, e ha ottenuto ben 74 punti di qualità. Le analisi dei laboratori hanno prodotti o ottimi risultati, e l’etichetta è molto chiara. Oltre dunque alla passata di pomodoro della Catena MD, la migliore, considerata la vincitrice del test è la passata di Rica Lavorato fresco che ha ottenuto ugualmente 75 punti di qualità globale.

A seguire sono state valutate con ottimi risultati anche la passata Eurospin Delizia del Sole, e quella di Esselunga. Hanno ottenuto tutte e due 73 punti, e costano rispettivamente un euro e 27 centesimi, e un euro e 33 centesimi al kg. Infine anche la passata Conad classica, che ha un costo al kg di €1,30, ha ottenuto 20 punti complessivi.