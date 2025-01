Chef mi dispiace, ma faccio da solo | Dopo aver vinto MasterChef ha rifiutato gli ‘aiutini’ esterni, ora lavora qui

Un clamoroso retroscena emerge a distanza di tempo. Uno dei vincitori più amati di MasterChef ha preso una decisione sorprendente

È un genere, quello del talent culinario, che da una ventina d’anni a questa parte ha conquistato milioni di telespettatori sempre più attratti dalla spietata ma esaltante competizione tra i fornelli. Facciamo riferimento in particolare a MasterChef, che in Italia è giunto alla 14/a edizione ed è ormai un programma culto della nostra tv.

Nel mondo dello spettacolo gli Chef più in vista sono considerati alla stregua di conduttori, cantanti e attori: dei veri e propri divi del piccolo schermo che continuano a mietere consensi tra un pubblico sempre più entusiasta.

Chi si ritrova invece a scoprire quasi all’improvviso il brivido della popolarità è colui, o colei, che riesce a vincere la gara e a fregiarsi del titolo di campione di MasterChef. Si tratta di persone comuni che per qualche mese sono finite sotto le luci dei riflettori.

Uno di questi è un giovane aspirante Chef che si aggiudicò il primo posto nell’edizione del 2017 e che ancora oggi viene ricordato come uno dei concorrenti dotati di maggior talento nella storia di MasterChef.

MasterChef, la confessione a distanza di anni: tutti i dettagli

Lui è Valerio Braschi, che colpì soprattutto per la sua giovane età: quando prese parte al talent era appena diventato maggiorenne e non aveva ancora conseguito il diploma di maturità. Solo al termine del programma ottenne la maturità scientifica.

A distanza di qualche anno da quella memorabile esperienza Braschi ha svelato un retroscena a dir poco clamoroso. A suo tempo disse di no a un’importante proposta di lavoro formulatagli nientemeno che dal re degli chef italiani.

MasterChef, il gran rifiuto fa ancora discutere: fan sconvolti

Il riferimento è a Bruno Barbieri che gli offrì subito un lavoro. Un’occasione a cui nessuno avrebbe rinunciato, nessuno ad eccezione di Valerio Braschi il quale nel corso di un’intervista rilasciata al noto portale Fanpage.it ha spiegato le sue ragioni: “Ho scelto di avviare una carriera da solo, senza aiuti esterni – ha chiarito Braschi -. Se avessi detto sì a quell’opportunità molti mi avrebbero considerato un privilegiato”.

Dopo aver ottenuto il diploma Braschi ha iniziato a fare esperienza al il ristorante 1978 di Roma: “Eravamo in due e ci siamo trovati a dover gestire tutto, dal pulire le patate al cucinare e impiattare. – ricorda Braschi –. Ho imparato a fare ogni cosa. Mi è stata data un’opportunità enorme e non avevo neanche chiesto soldi, volevo farlo per passione e per dimostrare che ero capace“.