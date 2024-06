Chef Rubio e l’ultima provocazione: “Ringraziate Hamas”. Le reazioni sui social

Chef Rubio, noto per le sue posizioni spesso controverse e il suo supporto alla causa palestinese, è tornato al centro delle polemiche dopo un recente post sui social media che ha scatenato una valanga di reazioni indignate. Aggredito fisicamente vicino casa di recente, Rubio non ha esitato a esprimere la sua opinione in modo provocatorio, suscitando reazioni forti anche da parte di chi solitamente appoggia la linea pro-Palestina.

Il post di Chef Rubio

Il recente post di Chef Rubio su X (exTwitter) ha alzato un polverone mediatico. Nel suo messaggio, Rubio ha scritto: “Tra i tanti pregi di Hamas c’è quello di aver fatto cadere la maschera a tutti i compagni dalla mentalità coloniale/suprematista. Ricordatevi che se oggi parlate di Palestina, e solo per interessi personali, lo dovete all’Islam e ad Hamas che tanto vi fa schifo. Ringraziate!”.

Questo messaggio, in cui Rubio attribuisce a Hamas il merito di aver smascherato ipocrisie e interessi personali dietro il sostegno alla causa palestinese, è stato percepito da molti come una provocazione inaccettabile, specialmente dato il contesto di violenza e tensione che caratterizza il conflitto israelo-palestinese.

Reazioni social e pubbliche

Le reazioni al post non si sono fatte attendere. Antonio M. ha criticato duramente Rubio, affermando che le sue dichiarazioni lo rendono un “fiancheggiatore dei terroristi”. Gianna ha contestato il presunto “pregio” di Hamas, sottolineando l’atrocità delle azioni del gruppo terrorista, specialmente nel contesto delle violenze del 7 ottobre, che hanno provocato migliaia di morti.

Altri utenti hanno evidenziato la complessità della situazione, con alcuni ricordando che Hamas è stata funzionale a Israele per molti anni, con i sionisti che avrebbero preferito lasciare campo libero al gruppo islamista a discapito della classe politica palestinese secolarizzata. Comunque, queste argomentazioni non sono riuscite a mitigare la portata dello sdegno generale.

Luca ha risposto con una terribile immagine di un corpo trascinato da una motocicletta di terroristi di Hamas, accompagnando l’immagine con il sarcastico “Ringraziate”. Ernesto, con una vena di amara ironia, ha parlato di “rivalutazione dello stupro purificatore” e di “decapitazione gentile”, criticando aspramente la posizione di Rubio.

Le dichiarazioni di Chef Rubio non sono isolate. Da tempo, Rubio ha assunto una posizione di difesa estrema della causa palestinese, spesso andando oltre le linee convenzionali del dibattito politico. La sua ultima provocazione non solo ha indignato una vasta platea di utenti dei social media, ma ha anche riacceso il dibattito su come affrontare il complesso e delicato conflitto israelo-palestinese.

L’aggressione subita di recente sembra aver inasprito ulteriormente le sue posizioni, portandolo a esprimere pensieri che molti ritengono essere irresponsabili e divisivi. La tensione tra la necessità di difendere i diritti umani e il rischio di legittimare atti di terrorismo rimane uno dei nodi più difficili da sciogliere in questo contesto.

Il caso di Chef Rubio evidenzia ancora una volta le profonde divisioni che caratterizzano il dibattito sul conflitto israelo-palestinese. Le sue provocazioni, sebbene mirate a smascherare ipocrisie, rischiano di esacerbare ulteriormente le tensioni e di oscurare la complessità della situazione sul campo.