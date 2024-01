“Christmas Express”, il magico Trenino in viaggio verso il centro storico di Artena

Arroccata sulle pendici dei Monti Lepini nell’area dei Castelli Romani, Artena, in provincia di Roma, è l’isola pedonale più grande d’Europa. Camminando fra le stradine e i vicoli del Centro storico, sembra di compiere un salto indietro nel tempo che rigenera lo spirito, poiché ci trasporta lontani dallo stress del tran tran quotidiano.

"Artena Città Presepe", la Festa che celebra le festività natalizie nel centro storico conosciuto come l'isola pedonale più grande d'Europa – inaugurata l'8 dicembre 2023 e finita nella giornata della Befana, il 6 gennaio 2024 – è stata caratterizzata da un ricco programma di iniziative che hanno coinvolto i cittadini e i visitatori di Artena.

Presepi, mercatini natalizi, cantine con degustazioni e gastronomia, espositori, concerti, visite guidate alla scoperta delle bellezze storico-artistiche del centro storico più vasto d'Europa, un viaggio all'interno di un borgo dove le case sono "appiccicate" le une sulle altre a guisa di un presepe. Insomma, non solo degustazioni e svago, ma anche momenti culturali e sociali hanno distinto il periodo natalizio nella cittadina a due passi dalla Capitale.

Tra i tanti appuntamenti della manifestazione “Artena Città Presepe”, risalta quello storico-culturale dell’apertura straordinaria del Palazzo del Governatore, con l’esposizione degli abiti storici, cuciti a mano, dell’Ente Palio. Inoltre la Chiesa di Santo Stefano ha ospitato un simbolo di Artena, i “Cristi Infiorati”, con la mostra fotografica “E’sso, jalucco canta e s.croce martella”.

I bambini hanno avuto la possibilità di spedire le loro letterine a Babbo Natale imbucandole direttamente in vicolo Cecalotti, dove è stato allestito un angolo magico tutto per loro, con l’occorrente per spedizioni di letterine direttamente al Polo Nord.

Anche quest'anno il Natale, il Nuovo Anno e la Befana sono passati più o meno velocemente. Gli abitanti di Artena e i visitatori della "Città Presepe" hanno avuto l'opportunità di attraversare ogni festività come una tappa di un viaggio a bordo del magico Trenino "Christmas Express".

Il Trenino di Natale è stato un successo di partecipanti. Il fantastico mezzo di trasporto ogni volta ha richiamato un gran numero di passeggeri desiderosi di avventurarsi nel viaggio a bordo dell’insolita locomotiva. Bambini accompagnati dai genitori, intere famiglie, gruppi di ragazzi, ma anche giovani singoli, tutti curiosi di provare un’esperienza particolare. Dalla stazione di partenza, in piazza Galileo Galilei, si arriva a piazza della Vittoria nel cuore del centro storico.

Da lì i partecipanti proseguono il viaggio percorrendo a piedi le stradine del borgo, seguendo il percorso ad anello. Uno dei momenti clou dell'esperienza è stato la visita degli oltre 40 presepi artistici, dislocati lungo il cammino; è stato possibile poi acquistare articoli da regalo nelle botteghe, nonché ristorarsi nei punti gastronomici disseminati lungo il percorso. Non esageriamo se affermiamo che il Trenino di Natale sia stato uno dei simboli che più hanno caratterizzato le festività appena trascorse nel borgo medievale di Artena, in provincia di Roma.

