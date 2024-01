Cosa fare a Roma e nel Lazio sabato 13 e domenica 14 gennaio

Il tempo incerto e il freddo non scoraggiano la nostra regione, tanti gli eventi in cartellone per il weekend di sabato 13 e domenica 14 gennaio. Vediamo cosa possiamo fare nelle nostre province.

Weekend a Roma e in provincia

A Camerata Nuova (RM), torna, con il suo carico di storia e tradizioni, la 64° Edizione della Sagra della Braciola, dedicata alla buonissima carne di braciola di pecora. A partire dalle ore 12,30 di Domenica 14 Gennaio 2024 appuntamento con stand gastronomici con menù completo e musica dal vivo fino al tramonto. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Alla casa del Cinema di Roma, Edoardo Leo presenta il documentario Luigi Proietti detto Gigi, commosso e partecipe omaggio al grande Gigi Proietti, che Leo aveva accompagnato durante la sua ultima tournée. L’evento, si terrà domenica 14 gennaio alle ore 15.30 e rientra nel ciclo di proiezioni “Petrolini & Proietti”, in programma fino al 20 gennaio per celebrare il genio del teatro comico popolare del primo Novecento, Ettore Petrolini, e quello del suo erede naturale, Gigi Proietti. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Latina e in provincia

Torna a Latina l’appuntamento con la rassegna della 52nd Jazz ospitata dal locale di Latina Geena. Appuntamento il 14 gennaio con il concerto di Maurizio Gianmarco con il quartetto Rumors nato nel 2021 grazie a una collaborazione con la Casa Del Jazz di Roma. Domenica 14 gennaio al Geena di Latina alle ore 18.00. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è attivo il numero Whatsapp 350 1843609 Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend a Frosinone e in provincia

Domenica 14 Gennaio appuntamento con il primo percorso enogastronomico tra i vicoli del centro storico della città di Ceccano. Degustazioni di vini locali, gastronomia tipica, musica popolare e intrattenimento per i più piccoli.

In Vino Vetus vi aspetta dalle 11:00 alle 18:00 partendo dalla piazza del Comune, per i vicoli del centro storico. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Una splendida esperienza è senza dubbio la ciaspolata notturna. Il Rifugio Viperella propone, in data 13 Gennaio, una Ciaspolata notturna nella natura dei monti Simbruini. La partecipazione è riservata ai soci, tutte le info per la sottoscrizione della tessera [email protected]. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le ore 19.00 di Venerdì 12 Gennaio 347 1665470. L’ evento si svolge in Località Campo Staffi- Filettino.

Weekend a Viterbo e in provincia

Domenica 14 gennaio alle 18 va in scena al Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro, per la stagione “A teatro con mamma e papà 2023-2024”, “Il mago di Oz”, spettacolo del Fantateatro tratto dal testo di L. Frank Baum. Dorothy è una bambina che vive in Kansas con gli zii e il cane Toto. Per informazioni:

Tel: 0766 87.01.15 Email: [email protected]

© Riproduzione riservata